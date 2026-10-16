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一中街推薦吃什麼？台中實實暴動了 蔡英文開箱美食戰果：下次再去！
前總統蔡英文今天下午到台中市輔選，她在陪同民進黨台中市長參選人何欣純逛一中商圈前，趁空檔PO網提問，「去一中街，推薦吃什麼？」，讓「台中實實（小英粉絲）」暴動了，紛紛推薦口袋美食名單；小英在事後在Threads上發表「逛一中街戰果」，並向「實實」致歉，無法一一造訪大家推薦的店家，「我先記起來，下次有機會再去」。
蔡英文今天下午3時20分抵達一中商圈首站「不老夢想125號」餐廳，較預訂提早10分鐘到訪，蔡英文在何欣純等人的陪同下，參觀「不老夢想125號」餐廳，由於餐廳沒有開放，粉絲爆人潮，守在門外，更有大批粉絲把下一站豐仁冰圍得水洩不通，並沿著台中一中門口、水利大樓排起逾百公尺長龍。
蔡英文進豐仁冰吃冰後，受到粉絲逾百米人龍歡迎，粉絲高喊「總統好！」「小英小英我愛你！」還有粉絲拿戰鬥陀螺外包裝盒索討簽名，由於人潮太多，現場僅開放與小英擊掌，吸引粉絲狂拍、爭相與之擊掌，有的開心數擊掌次數，也有粉絲扼腕表示，擠不進去，只看到小英的頭髮。其他遊客稱，人潮爆多，「太災難了」。
蔡英文在行程結束後，再上網PO文表示，「一中街戰果：豐仁冰、來來水果攤、一中鍋貼、福州包。」一中街太多好吃的，何欣純的粉絲太多了，我們被人群包圍。不好意思，沒辦法一一造訪大家推薦的店家。我先記起來，下次有機會再去。
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