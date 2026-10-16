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彰化縣肉品市場疑排放血水 入夜廠內場外腥紅被檢舉汙染

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣肉品市場電動屠宰場內血水溢流。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肉品市場電動屠宰場內血水溢流。記者簡慧珍／攝影

彰化縣肉品市場被檢舉偷排汙水，環保局會同農業處前天稽查，發現汙水是沖洗屠宰毛豬後的血水溢流屠宰廠內，沒流出廠外，環保局未裁罰，農業處要求改善。昨晚肉品市場含有血水的汙水疑似排入場外水溝，今環保局、農業處接獲檢舉，都表示將突擊稽查，依法裁罰違規行為。

彰化縣肉品市場結束白天拍賣，入夜開始屠宰，每日電宰1800頭至1900頭毛豬，數量位居全台第二，年節前及禁宰後首日的屠宰量衝上2300頭至2400頭。近日沒傳統重大節日，屠宰量正常卻多次發生血水流出屠宰廠，前天晚間環保局會同農業處稽查，認為血水在廠內，沒流出廠外汙染環境，屬於作業環境問題，環保局沒開罰，農業處要求改善。

昨晚9點多，民眾目擊肉品市場外面區域排水的水色鮮紅，研判是市場屠宰後血水外流；根據目擊者指出，委託屠宰毛豬的商販繳清潔費，屠宰廠內血水四溢，作業環境衛生不佳，商販抱怨連連，還擔心血水流到廠外水溝被抗議或溯源遭罰款。

農業處、環保局今再度接獲檢舉，農業處稱將要求肉品市場加速改善並突擊稽查，環保局強調若汙水流出廠外汙染環境，將依水汙法視情節輕重開罰。

彰化縣肉品市場強調，傳統重大節日前的屠宰量較大，血水較多會溢流，目前可能機器老舊無法及時吸收血水導致外流，範圍僅止於屠宰廠內，沒流出廠外，昨晚民眾可能看錯，區排水色改變應與肉品市場無關；市場對於汙水均管控嚴格，並規畫更新相關設備改善血水回收速率，汙水回收系統雖換新手管理但相當盡責，水質經得起檢驗。

連接彰化縣肉品市場的排水管排出紅色汙水，肉品市場否認是血水。記者簡慧珍／攝影
連接彰化縣肉品市場的排水管排出紅色汙水，肉品市場否認是血水。記者簡慧珍／攝影

肉品市場 彰化縣 毛豬

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