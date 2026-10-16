台中衛生局辦減重計畫 斷聯10年友人重逢一起瘦

台中市政府衛生局辦減重計畫，2名斷聯10餘年友人參加計畫而重逢，彼此分享秘訣、一同減重，雙雙減重約30公斤，奪下第4、6名，也分享訣竅為運動搭配飲食控制就瘦了。

衛生局舉辦「2026台中星燃計畫：燃油升級行動」成果表揚記者會，為期3個月的市民健康競賽落幕。台中副市長鄭照新表示，統計1萬1120人參賽，2952人成功達標，累積總減重達17.6噸、平均每人減重5.96公斤。

他說，台中各區都開設減重燃脂班，健康資源深入各區，營養師團隊主動致電關懷，提供客製化諮詢，在減重過程給予建議，希望透過減重計畫與推廣城市運動，讓台中更有活力。

衛生局表示，「星燃計畫」總獎金新台幣150萬元，激發市民挑戰極限，個人組冠軍減37.2公斤創紀錄，而第4與6名參賽者分別減重30、28公斤，巧合的是2人曾是同學，畢業後10餘年未聯繫，參加減重計畫而重逢。

第4名林姓參賽者表示，減重過程最難熬的是面對極致飲食控制，每天只吃蒸煮豆腐或雞胸肉等與綠色蔬菜，搭配運動每天200下波比跳、1000下跳繩、30分鐘跑步機、超強毅力與決心，每週看著體重數字下降成動力。

另一名參賽者說，以前想吃就吃，飯後吃蛋糕，從不忌口，體重曾飆破120公斤，減重初期，運動時連走路都喘，減重30公斤後精神和體力好，還發現小號衣服比大尺碼衣服便宜，目前靠飲食控制維持。