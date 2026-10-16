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南投地方選舉資格審查 鄉鎮市長全數過關、民代表與村里長各4人出局

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣選舉委員會今天審議地方公職人員選舉候選人資格，全縣818人登記參選，8人資格不符。圖／南投縣選舉委員會提供
南投縣選舉委員會今天審議地方公職人員選舉候選人資格，全縣818人登記參選，8人資格不符。圖／南投縣選舉委員會提供

南投縣地方公職人員選舉候選人資格審查結果出爐，全縣818人登記參選，8人資格不符。其中，埔里鎮北梅里里長原登記者因涉及公職人員選舉罷免法第26條規定，資格不符，導致選區沒有合格參選人，縣選委會已辦理第二次登記，目前有1人申請，預定23日辦理號次抽籤。

南投縣選舉委員會今天召開第413次委員會議，審議今年地方公職人員選舉候選人資格。鄉鎮市長有32人登記，全部符合資格；鄉鎮市民代表251人登記，247人符合、4人資格不符；村里長535人登記，531人符合、4人資格不符。

北梅里里長選舉原僅1人登記，經查涉及公職人員選舉罷免法第26條所定不得登記為候選人的情事，縣選委會因此於10月12日至13日辦理第二次候選人登記，並於16日提會追認。第二次登記期間有1人申請，仍須經資格查證及審定，符合資格者預定23日辦理候選人姓名號次抽籤。

公職人員選舉罷免法第26條今年6月12日經立法院三讀修正，新增曾犯詐欺犯罪危害防制條例所定相關罪名，經有罪判決確定者，不得登記為候選人；另犯該條第1款至第6款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢或行刑權因時效消滅者，除宣告緩刑或得易服社會勞動的自由刑外，也不得登記。

縣選委會表示，後續將依選務期程辦理候選人姓名號次抽籤、名單公告、選舉公報編印及投開票等作業，相關資訊可至南投縣選舉委員會網站查詢。

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