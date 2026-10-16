日本矯正協會首度來台參展 開啟台日矯正交流新頁

法務部矯正署「115年矯正聯展」今日於台中市文化部文化資產園區開幕，展期至10月18日。今年活動首度以「矯正聯展」為名，跳脫過往以成果展示及產品展售為主的框架，透過作業技訓、藝文教化、復歸支持及國際交流等多元面向，呈現矯正工作從高牆內延伸至社會的不同樣貌。

法務部主任秘書陳玉萍表示，矯正工作的目的不只是執行刑罰，更重要的是讓收容人在服刑期間有學習、改變與重新出發的機會。從技能訓練、教育學習、心理輔導，到出監前後的就業及復歸銜接，每一項工作的累積，都是希望協助收容人有能力重新回到家庭與社會，也讓社會多一分理解與接納。

今年聯展首度邀請日本矯正協會（CAPIC）來台參展，由理事長大橋哲親自率團，並於會場設置「日本矯正作業製品展示區」，展出日本全國刑務所近60項具代表性的作業製品，包括北海道函館監獄「丸獄系列」帆布包、青森「津輕塗」漆器及秋田「組子細工」等特色工藝，期待藉由交流，讓雙方分享不同制度與實務經驗，也讓台灣矯正工作的成果走向更寬廣的國際交流舞台。

三天聯展匯集全國矯正機關多年推動作業技訓及藝文教化的成果。現場除展售各機關特色食品、烘焙產品、文創皮件、木工及漆藝等多元產品外，並規劃藝文展示專區，呈現收容人繪畫、書法及工藝創作。

此外，針對民眾關心的自營食品安全，矯正署持續推動「矯正透明，誠信食安」，從原料來源、選料檢驗、生產製程至包裝管理，落實相關食品安全規範，讓矯正作業成果在追求品質的同時，也兼顧消費者的信賴與安心。

法務部矯正署「115年矯正聯展」今日於台中市文化部文化資產園區開幕，展期至10月18日。記者余采瀅／攝影