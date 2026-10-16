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因應森林火災高危險期 林保署演練陸空聯合出勤

中央社／ 南投縣16日電

森林火災依賴森林護管人員深入山區滅火，為提升人員與直升機共勤熟練度，林保署南投分署今天辦理陸空聯合吊掛訓練，包含物資空投、人員吊掛進火場與滅火水袋快速裝卸等。

農業部林業及自然保育署南投分署發布新聞稿表示，面對森林火災高風險季節，會同內政部空中勤務總隊及內政部消防署特種搜救隊，在台中市石岡區亞拓飛行場辦理陸空聯合吊掛訓練，包含直升機投送精密物資、吊掛救火隊員進駐陡峭火場和滅火水袋快速裝卸。

南投分署表示，每年10月到隔年4月是中高海拔山區乾燥季及森林火災極高危險期，由於山區地形陡峭且交通不便，極度依賴直升機部署人員、物資補給與空中滅火，透過實兵訓練強化第一線人員與直升機共勤規範及安全技巧熟練度，提升緊急應變能力。

南投分署說，森林火災無法如平地架水線或由消防車灌救，第一線滅火重任依賴森林護管人員，感謝空勤總隊和消防署特搜隊全力協助與教練，唯有平時精實訓練建立默契，關鍵時刻才能發揮最大救災能量，也提醒進山林務必謹慎用火。

森林 火災 林保署

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