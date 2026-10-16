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彰化承辦117年全運會 執行委員會揭牌

中央社／ 彰化16日電

民國117年全運會彰化舉行，彰化縣政府今天舉行「117年全民運動會執行委員會」揭牌儀式，象徵籌備工作邁入新階段，目前初步規劃健力與拔河等29項競賽，持續廣納建議。

彰化縣長王惠美於彰化縣立體育場主持揭牌儀式表示，彰化曾承辦100年全運會及106年全國中等學校運動會，她任期雖將屆滿，但彰化具豐沛資源與承辦經驗，足以再次承接這項重責大任。

她說，感謝運動部及彰化縣議會等支持，縣府將整合各界資源，以完善準備、專業服務及熱情接待，提供安全優質環境，迎接全國運動好手，並結合彰化文化、美食、觀光等在地資源，展現彰化運動實力與城市魅力。

王惠美表示，縣府近年整合中央政府與地方資源，推動重大運動建設及運動資源共享，顧及學校教學、選手訓練及全民休閒需求；未來將持續盤點競賽場館及相關設施，完善交通接駁與服務動線，提升選手及觀眾往返賽場便利性。

彰縣府教育處表示，117年全運會初步規劃輕艇水球及水上救生等29項競賽，後續將廣納各單項運動委員會建議，兼顧運動發展趨勢與彰化競技優勢，實際競賽種類仍須依規定核定。執行委員會將跨局處、納入學校及體育團體力量，從競賽場館整備、交通接駁、住宿安排到選手服務，逐項落實籌備工作。

彰化 全運會

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