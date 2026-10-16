台電明潭水庫放流萬尾魚苗 護衛水力發電設施

明潭發電廠今天放流3種、共1萬多尾魚苗，大頭鰱在上中層濾食浮游藻類等，抑制水質優養化，草魚在水岸淺灘攝食過盛水草，棲息底層的烏鰡則吃螺貝類，以生物防治形成天然防護。

台灣電力公司明潭發電廠今天在明潭下池水庫舉行年度魚苗放流活動，共放流4000尾烏鰡、2000尾草魚、4800尾大頭鰱，利用魚種在不同水層食性，以生態食物鏈協同機制減緩生物附著水下設施並提升水庫水質，也呼籲民眾勿擅自在水庫放生，共同守護水庫環境。

明潭兼大觀發電廠長張天瑞表示，大觀與明潭抽蓄水力發電是維持全台電網尖、離峰平衡關鍵樞紐，電廠除穩定供電，也重視水域生態保育，大觀電廠民國79年起在日月潭放流魚苗，明潭電廠83年起也在明潭下池水庫推動，近年更放流曲腰魚、奇力魚等指標魚種。

張天瑞說，水力發電取水設施若長期受貝類附著或水草淤阻，需耗費大量人工與設備清淤，透過放流吃螺貝類的烏鰡，從源頭控制貝類在取水閘門與導水管路附著繁衍，而草魚以沉水植物為食，減緩死水區有機物沉積腐敗，大頭鰱則負責濾食浮游生物與微細藻類。

明潭電廠表示，抽蓄水力發電有效平抑電力尖、離峰落差，是提高電網整體效率重大基礎建設；明潭下池為水力發電調節池，配合電力調度抽蓄運轉，水位升降劇烈，高低落差可達10至20公尺，水流暗潮變化大，也提醒民眾勿在水庫從事任何水上活動。