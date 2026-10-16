打破日夜界線！薰衣草森林南投九九峰園區 打造全台首座森林極光

中台灣質感生活與夜間美學迎來令人驚艷的全新里程碑！由台灣生活風格領導品牌「薰衣草森林集團」營運的「薰衣草森林南投九九峰園區」，在集團邁向25周年、積極朝全方位「療癒生活風格品牌集團」轉型之際，重磅宣布投入千萬資金打造全台首座「森林極光」夜間燈飾與光影美學體驗。

園區於15日夜間盛大舉行點燈儀式，現場聚集百位民眾一起倒數點燈，還有小朋友變裝「不給糖就搗蛋」。集團期望透過九九峰夜間觀光的大力推動，全面點亮中台灣夜經濟，打造兼具質感與浪漫的夜間療癒新地標。園區夜間營運時間為周一至周日：08:30~20:00。

隨著夜間營運正式啟動，園區人氣設施氦氣球已創下累積1萬5,500人搭乘的亮眼紀錄，為此園區特別推出結合「GIO就燒肉」餐廳的夕暮飛行・療癒燒肉套票。旅客登上氦氣球緩緩升空，不僅能俯瞰園區璀璨燈光，更能將中彰投的「百萬夜景」盡收眼底，可說是全台獨一無二的浪漫高空體驗。

九九峰夜間營運的四大沉浸亮點，亮點一：千萬光影打造夢幻秘境！雷射水霧森林極光、彩虹步道點亮九九峰夜色。

為了突破傳統夜間燈會的框架，九九峰園區耗資千萬重金，將獨特山景與現代燈光藝術完美融合。其中最大視覺震撼亮點，即是以「雷射光影搭配水霧技術」在山林間創造出如夢似幻的另類「森林極光」，在悠揚的環境音樂陪襯下，將原本寂靜的山林化作一座流動的巨型天然美術館。

沿著園區步道漫遊，從入口處溫暖閃爍的螢火蟲燈景、點綴林間的浪漫燈飾，到色彩繽紛的「彩虹步道」，一道道光影串聯起夜間遊園動線，讓森林展現截然不同的迷人風貌。

薰衣草森林強調，所有燈飾設計皆堅持在「與生態共存」的嚴格前提下，由專業燈光藝術團隊運用柔和的光束與低色溫燈景，精準勾勒出九九峰群山與森林步道的立體輪廓。光影在樹影搖曳間流轉，讓遊客在夜色中漫步時，能深刻感受呼吸與自然同步的極致靜謐與療癒。

亮點二：萬點星海浪漫綻放，夜間旋轉木馬打造夢幻童話奇境。除了令人驚豔的森林極光，九九峰園區更將浪漫與童趣融入夜間遊憩空間。

園區內日式燒肉Gio就燒肉餐廳外的「森林星光花園」，以數以萬計的暖金色燈光鋪展於草地，宛如繁星灑落人間，與樹幹上環繞的璀璨燈串交相輝映，綿延燈海隨著地形起伏，倒映在前方水面之上，形成如夢似幻的浪漫星河。遊客不僅能在森林環抱下享用美食，更能於餐前餐後漫步星光花園，享受別具情調的夜間約會。

深受親子喜愛的「旋轉木馬」，也在璀璨燈景襯托下展現童話魅力，讓大小朋友彷彿走進夢幻故事場景。從浪漫星光花園、奇幻萌鬼森林到夜間旋轉木馬，九九峰將賞燈、美食與遊憩巧妙結合，打造情侶約會、好友相聚與親子同樂的夜間旅遊新選擇。

亮點三：十月萬聖魔法村隆重登場，五感沉浸的夜間森活體驗。園區即日起至10月31日全面推出「萬聖魔法村」主題活動，將萬聖節與森林美學結合，園區各處妝點了可愛的南瓜與精靈，一隻隻散發粉紅、幽藍、翠綠等繽紛色彩的可愛精靈與南瓜，悄悄現身於林木與草叢間，邀請大小朋友展開夜間探索。

不同於傳統萬聖節的驚悚氛圍，九九峰以俏皮可愛的創意設計，營造適合親子同遊的奇幻樂園。讓旅人盡情打卡拍照。

活動期間入園即贈刮刮樂乙張（限量5000份）。另於10月17日至18日、10月24日至25日、10月31日期間，12歲以下兒童購買暢遊票199，即送專屬南瓜提籃，小朋友只要在園區尋找「森林魔法師」即可獲得美味棒棒糖；「萬聖快閃派對」10月24日至25日周末限定開市，匯聚特色品牌與輕食。

此外，為了滿足廣大上班族與攝影同好，園區未來也將陸續規劃平日夜間限定活動，為忙碌的旅人打造下班後的紓壓好去處；同時更預告將舉辦「夜間攝影比賽」，邀請大家捕捉九九峰璀璨迷人的夜之美。相關活動詳情與最新動態，請鎖定官方網站及臉書粉絲專頁。

薰衣草森林集團投入千萬資金打造全台首座「森林極光」夜間燈飾與光影美學體驗。業者提供

薰衣草森林南投九九峰園區盛大舉行點燈儀式，打造全台首座森林極光。業者提供

深受親子喜愛的「旋轉木馬」，也在璀璨燈景襯托下展現童話魅力。業者提供