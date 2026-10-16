客委會攜手紙風車推客語親子劇「燈怪」 台中將連演3晚

客家委員會與紙風車劇團合作打造的原創客家親子劇「燈怪」，今天起一連3天晚上將在台中演出，主辦單位期盼，讓客語不只出現在課本裡，也可以透過創意被更多人看見、聽見與喜愛。

主辦單位今天舉辦宣傳活動，除全偶裝角色，高達8公尺的巨型機械「燈燈國王」也亮相，客委會副主委廖育珮、民主進步黨籍立委何欣純與地方民意代表等人出席。

廖育珮會中表示，語言與文化的傳承，需要從孩子的生活與感受開始。「燈怪」用孩子喜歡的角色、音樂與冒險故事，讓客語不只出現在課本裡，也自然走進孩子的笑聲與家庭記憶中。巡演走過8個縣市、陪伴超過11萬名觀眾，代表客家文化可以透過創意被更多人看見、聽見與喜愛。

何欣純表示，「燈怪」以華語、客語雙語呈現，跳脫傳統框架，用創新模式讓孩子在日常中習慣多語環境。她特別提到，包含大里、太平、霧峰、烏日在內的大屯區有許多客家鄉親聚居，這次特別邀請大屯客家協會等團體共襄盛舉，讓都會區孩子有更多機會接觸客家語言與母語文化。

何欣純說，台中是一座多元文化城市，未來將持續爭取各項資源挹注，不僅推廣客語，也同步支持台語與原住民族文化，讓各族群母語在日常扎根，展現多元文化共榮。

主辦單位說明，「燈怪」從故事發想、劇本編修、角色設計到機械製作，歷經近2年籌備，製作團隊希望打造一齣「3歲到99歲都能一起欣賞」的親子戲劇，讓孩子看見奇幻冒險，大人也能從故事中感受到親情、陪伴與環境共生的意義。親子劇16日起將在大里區振坤宮幸福廣場一連演出3晚，每場次演出前將舉辦「唱瓜瓜歌送小燈怪」活動，邀請中部地區民眾，一起到場看戲、拿好禮。