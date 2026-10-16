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39宮廟、117神尊齊聚三千宮 彰化三山國王客底文化節24至25日登場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，活動訂10月24、25日在溪州鄉三千宮登場，縣長王惠美歡迎民眾踴躍參與，體驗客家文化之美。
彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，活動訂10月24、25日在溪州鄉三千宮登場，縣長王惠美歡迎民眾踴躍參與，體驗客家文化之美。

彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，縣長王惠美表示，這場集結全縣39間宮廟、高達117尊三山國王神尊的宗教文化嘉年華，訂10月24、25日在溪州鄉三千宮登場，歡迎民眾踴躍參與，體驗客家文化之美。

王惠美表示，創建於清嘉慶年間的三千宮，歷經兩百多年歲月，至今仍是地方重要信仰中心。三山國王信仰不僅是客家族群重要的民間信仰，更承載地方情感與先民歷史。

王惠美指出，彰化客家族群又稱「福佬客」，主要分布於員林、永靖、埔心、竹塘及溪州等地。縣府持續推動客語教學及客家文化活動，希望讓客家文化向下扎根、傳承發揚。

活動規劃「火把夜巡遶境祈福」，透過手持火把巡行街巷，重現先民早期拓墾精神，祈求地方平安、風調雨順。此外，還有客家藝文展演、客庄走讀小旅行、客家美食DIY及農特產市集等，讓民眾從信仰、文化與生活等面向認識溪州特色。

溪州鄉長江淑芬表示，期盼透過多元活動邀請民眾走進溪州。三山國王客家文化協會會長胡祥畯也表示，現場將安排客家表演、客家歌演唱、擂茶、麻糬及客家文物展覽，歡迎全國民眾共襄盛舉。

「客庄走讀小旅行」採線上報名，報名網址：https://reurl.cc/4YqAm3。歡迎民眾10月24、25日蒞臨溪州三千宮，感受傳統信仰與客家文化的豐富魅力。

彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，縣長王惠美現場體驗擂茶。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，縣長王惠美現場體驗擂茶。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，縣長王惠美（左3）現場體驗揉麻薯。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，縣長王惠美（左3）現場體驗揉麻薯。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，由客家舞蹈開場。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，由客家舞蹈開場。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，縣長王惠美（左4）現場體驗擂茶。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭為「2026 彰化縣三山國王客底文化節」宣傳，縣長王惠美（左4）現場體驗擂茶。記者劉明岩／攝影

彰化 國王 宮廟

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