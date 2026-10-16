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台中超巨蛋簽約名稱揭曉「台灣超巨蛋」 盧秀燕笑稱：意外懷孕

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕（中）、辜仲諒（右）與李灝宇（左）。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（中）、辜仲諒（右）與李灝宇（左）。記者陳敬丰／攝影

台中市政府今天和台灣人壽投資的台灣超巨蛋開發公司簽約，宣告台中超巨蛋定案，也揭曉超巨蛋的正式名稱「台灣超巨蛋」，旅美好手李灝宇、台灣職棒名宿彭政閔等人現場見證。台中市長盧秀燕笑稱，任內本來只打算孵出台中巨蛋，這顆台灣超巨蛋算是「意外懷孕」。

今天簽約儀式冠蓋雲集，盧秀燕、亞洲棒球總會長辜仲諒、台灣人壽董事長許舒博、台灣超巨蛋開發公司董事長王卓鈞、日本職棒北海道火腿鬥士隊旗下公司取締役社長前澤賢、中華民國棒協理事長周玲妏，以及李灝宇、彭政閔等棒球界重磅人物都在現場。

盧秀燕致詞說，今天夢想實現，要脫稿演出，講點心裡話。8年前她競選市長時，歌星費玉清退休辦告別演唱會，獨獨沒到台中，因為台中沒有萬人以上的室內場館；她當時就把蓋巨蛋寫進政見，當選後努力孵蛋，由市府自籌100億元興建台中巨蛋，可以容納1.5萬人以上，目前工程進度順利。

盧秀燕表示，近年台中棒球熱潮爆發，包含十二強冠軍、台北大巨蛋等因素推波助瀾，中部民眾希望有一顆能打棒球的超巨蛋，台灣人壽也提出以民間自提BOT的方式在台中蓋巨蛋，經過幾年籌備，今天簽約；很多人問，為何她任內這麼多顆蛋，因為她是六都唯一女市長，母雞會下蛋，超巨蛋算是「意外懷孕」。

盧秀燕強調，超巨蛋由民間投資興建，進度會比政府興建更快，因為不用經過議會審查，資金也更飽滿，有機會和台中巨蛋一樣在2030到2031年間落成。

盧秀燕會後受訪說，中信兄弟隊現在的主場在洲際棒球場，也計畫未來超巨蛋蓋好後，進駐超巨蛋成為新的主場，球團和選手都非常期待；對於未來超巨蛋的周邊交通，她有十足信心，水湳的區位條件比台北大巨蛋周邊更好，台北沒問題，台中超巨蛋也沒問題。

許舒博致詞表示，台灣超巨蛋是國內規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案，規畫容納4.5萬人，希望以超巨蛋為核心，串聯運動、休閒、娛樂、飲食、購物，乃至文化、科技與醫療服務，估計可以創造6355億元經濟價值、7.2萬個工作機會。

台灣人壽總經理莊中慶介紹超巨蛋未來願景，指出超巨蛋參考北海道火腿鬥士隊主場館設計，未來全場4.5萬個座位都可以清楚看到全部球場，沒有1席有死角；這次和北海道團隊合作經營球場，期待超巨蛋啟用後每年可以吸引超過400萬人次進場。

彭政閔表示，對球員來說，球場是每天訓練、比賽以及夢想開始的地方，好的球場比只能讓比賽更順暢、改變球迷觀賽體驗，更能夠透過新科技的引入，影響球隊戰術選擇，甚至改變比賽的樣貌；超巨蛋不只是場館，中華隊在超巨蛋出賽，球迷不分城市與球隊為台灣加油，這份共同感會讓國人向心力更強。

李灝宇和盧秀燕互相致贈紀念品，李送出紀念棒球與球棒，盧回贈行李箱與運動相機。李灝宇說，未來會繼續努力，不管是以大聯盟選手的身分還是中華隊選手的身分，非常期待未來能在超巨蛋出賽，也期許可以早日完工。

簽約儀式冠蓋雲集，台中市政府、台灣人壽簽約雙方，以及旅美好手李灝宇、職棒名宿彭政閔等人到場。記者陳敬丰／攝影
簽約儀式冠蓋雲集，台中市政府、台灣人壽簽約雙方，以及旅美好手李灝宇、職棒名宿彭政閔等人到場。記者陳敬丰／攝影

台灣超巨蛋未來可容納4.5萬人，可以舉辦棒球比賽和大型演唱會，超巨蛋園區還包含休閒、娛樂、飲食、購物，乃至文化、科技與醫療服務。記者陳敬丰／攝影
台灣超巨蛋未來可容納4.5萬人，可以舉辦棒球比賽和大型演唱會，超巨蛋園區還包含休閒、娛樂、飲食、購物，乃至文化、科技與醫療服務。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕（右）和李灝宇（左）互贈禮物，李送出紀念棒球與球棒，盧回贈行李箱與運動相機。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（右）和李灝宇（左）互贈禮物，李送出紀念棒球與球棒，盧回贈行李箱與運動相機。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕（前中）表示，任內本來只打算孵台中巨蛋，台灣超巨蛋算是「意外懷孕」。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（前中）表示，任內本來只打算孵台中巨蛋，台灣超巨蛋算是「意外懷孕」。記者陳敬丰／攝影

台中超巨蛋今天簽約，正式名稱揭曉為「台灣超巨蛋」。記者陳敬丰／攝影
台中超巨蛋今天簽約，正式名稱揭曉為「台灣超巨蛋」。記者陳敬丰／攝影

超巨蛋 台中 盧秀燕 彭政閔 李灝宇 辜仲諒

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