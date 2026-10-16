花大錢蓋公園卻怕太陽？南投議員批遮蔭不足：孩子想玩也不敢玩

氣候變遷加上高溫，公園兒童遊具成燙手設施，南投縣議員陳宜君指出，塑膠遊具長期曝曬容易褪色、脆化，若缺乏遮蔭設備，不僅增加兒童熱傷害及燙傷風險，她要求縣府應將遮蔭、防燙及耐候材質納入規畫，並編列預算改善現有公園。縣府表示，已啟動全縣公園遮陽設施盤點，並在部分公園增設遮陽棚。

陳宜君指出，氣候變遷使高溫問題日益受到關注，公園不只是孩子遊戲的場所，也是長輩陪伴孫子女活動、親子互動的重要空間。然而，部分遊戲場缺乏遮陽設備，遊具長時間受到陽光曝曬，表面溫度可能升高，增加孩童接觸時燙傷的風險，塑膠材質也可能因長期高溫而加速老化。

她以埔里長壽公園等地為例，指出部分遊戲場遮蔭不足，應檢視設施在高溫環境下的使用安全。縣府不能等到遊具全部完工，才發現設施太燙、民眾無法使用，應在設計階段就考量遮蔭、防燙及材質選擇，從源頭降低風險。

陳宜君也提醒，塑膠遊具若因曝曬而脆化，可能增加損壞及維修需求，設施使用沒幾年就得重新採購，不僅影響兒童安全，也造成公帑浪費。她要求縣府盤點現有公園遮陽設備不足的情況，編列預算逐步改善。

針對常見的遮陽網，陳宜君認為，面對強風、高溫等極端氣候，遮陽網可能變形、脆化甚至破損，因此不宜只著眼於設置成本，更應考量材料的耐候性、耐久度及後續維護需求，選擇較符合長期使用需求的材質。

南投縣政府表示，地政處、建設處及觀光處等單位已針對全縣公共公園的遮陽設施進行盤點，並推動改善作業，目前已在埔里福興親子公園等處增設遮陽棚，其他鄰里公園也將規畫改善。

縣府指出，增設遮陽設施可提升親子使用公園的舒適度，也有助於減少遊具長期曝曬造成的材質劣化。不過，全縣公園遮陽設備不足的實際數量、後續改善期程及所需經費，仍有待進一步調查計算。