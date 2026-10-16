豪雨沖出2大洞！潭子龍形溝護岸崩落 楊瓊瓔爭取6000萬整治

國民黨臺中市長候選人、立法院副院長江啟臣於（14）日下午舉行「江啟臣婦團後援會成立大會」，來自臺中各區的婦女幹部、家政班員及客家、原住民、新住民姊妹齊聚相挺。國民黨副主席李乾龍、前臺中市長胡志強夫人邵曉鈴、立委楊瓊瓔、王育敏、謝衣鳯、廖偉翔、前立委麥玉珍，以及臺中市議會副議長顏莉敏與多位市議員到場，展現各界團結支持江啟臣的氣勢。 活動由榮譽總會長蔡鈴蘭、後援會總會長楊瓊瓔與婦團代表致贈好彩頭、包粽等吉祥物，李乾龍並為江啟臣授戰旗。現場旗海揮舞，「江啟臣凍蒜」「議員全壘打」聲不斷，氣氛熱烈。 江啟臣向在場姊妹鞠躬致謝，感謝大家在平日下午撥空前來。他表示，這場活動沒有遊覽車動員、也沒有發放便當，姊妹們自發相挺，用行動支持臺中的未來。臺中人口約287萬，其中女性約147萬，女性是穩定家庭、推動城市前進的重要力量，市政更要從女性的需要出發。 自許為「重視家庭的男人」的江啟臣強調，他的市政藍圖要更照顧女性與孩子。未來將成立由市長召集、跨局處的「婦幼發展委員會」，邀請婦女代表參與政策規劃與決策，讓女性的需求真正進入市政，把照顧家庭的責任一起扛起來。 在婦幼照護方面，江啟臣主張

2026-10-16 00:00