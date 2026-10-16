豪雨沖出2大洞！潭子龍形溝護岸崩落 楊瓊瓔爭取6000萬整治
台中市潭子區與北屯區交界的龍形溝，上月豪雨造成下游老舊砌石護岸崩落、路基遭掏空，致路面出現2個大洞，危及通行安全。立委楊瓊瓔及市議員賴朝國推動龍形溝整治，今天邀水利署第三河川分署及台中市政府水利局現勘，爭取將中、下游約500公尺護岸納入水利署明年應急工程，初估經費約6000萬元，水利署第三河川分署允諾優先納入補助，改善水患。
立委楊瓊瓔及市議員賴朝國今天邀水利署第三河川分署分署長長張稚煇、台中市政府水利局水利工程科科長鄭嘉寬、潭子區公所公建課課長陳明輝、家福里里長賴美芳、頭家里里長黃聖明等人現勘。沿著龍形溝查看護岸受損情形，部分老舊砌石護岸龜裂、崩塌，石塊間雜樹、竹叢叢生，根系深入護岸結構，部分渠段可見長年水流沖刷留下的侵蝕痕跡。
家福里里長賴美芳表示，9月豪雨造成龍形溝水位暴漲，下游砌石護岸遭沖刷剝落，連帶掏空鄰近道路路基，路面出現2處大洞，當時立即向立委楊瓊瓔服務處反映，水利局緊急派工搶修，才避免災情進一步擴大。她憂心早年興建的砌石護岸，結構強度及高程不足，面對極端氣候帶來的強降雨，隨時可能再度發生崩塌，希望能盡速整治。
市議員賴朝國表示，龍形溝攸關潭子及北屯居民生命財產安全，過去已與楊瓊瓔委員持續爭取中央及市府經費，逐步改善上游渠段，但中、下游仍有多處老舊護岸亟待整治，近年極端降雨頻繁，不能等到發生災情才補救。他要求市府水利局配合中央補助，加速工程規劃及施作。
台中市政府水利局水利工程科科長鄭嘉寬表示，龍形溝部分砌石護岸興建年代久遠，長期受到水流侵蝕，結構已有劣化情形，將進一步檢視沿線護岸安全，針對老舊、受損區段研擬改善方案。
水利署第三河川分署分署長張稚煇表示，龍形溝中、下游老舊砌石護岸確有改善必要，初步規劃整治長度約500公尺，經費約6000萬元，將協助爭取優先納入116年度應急工程補助，下游渠段受損較為嚴重，將列為優先改善區域，降低豪雨沖刷風險。
楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，楊瓊瓔委員多年來與市議員賴朝國共同推動龍形溝治理，上游已陸續改善，此次現勘發現中、下游砌石護岸老舊，強度與高程也明顯不足，豪雨時容易造成護岸損壞、道路路基流失。洪柳益說，龍形溝中、下游應盡速辦理護岸重建及結構加固，初估整治工程經費需6000萬元。
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