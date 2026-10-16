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2026台中國際花毯節將展開 開放婚紗拍攝及預約導覽

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2026台中國際花毯節」將於10月31日至11月22日展開，今年台中市政府持續開放婚紗拍攝申請，圖為2025新社花海暨臺中國際花毯節絕美婚紗攝影。圖／台中市觀旅局提供
「2026台中國際花毯節」將於10月31日至11月22日展開，今年台中市政府持續開放婚紗拍攝申請，圖為2025新社花海暨臺中國際花毯節絕美婚紗攝影。圖／台中市觀旅局提供

「2026台中國際花毯節」將於10月31日至11月22日展開，台中市政府今年持續開放婚紗拍攝申請，與台中市民宿協會及台中市新社區休閒農業導覽發展協會合作，讓準新人、入住台中民宿及參與新社深度旅遊的遊客，都可事先申請於每日開園前及閉園後入園，在晨間與夕陽中感受花毯之美。

台中市觀光旅遊局陳美秀表示，今年花毯節迎來15周年，結合國際IP七位人氣明星、甜點文化與花卉藝術，打造七大主題展區。繽紛花毯搭配新社秀麗山景，提供準新人記錄幸福的浪漫場景，也透過民宿業者及在地協會導覽，帶領遊客認識花毯特色與地方風情，串聯住宿及深度旅遊體驗。

婚紗拍攝及觀光導覽時段為活動期間每日早上7時到8時30分，及下午4時30分到5時30分，均須事先申請並經觀旅局核准。每組婚紗拍攝的新人、攝影師及助理共以5人為限；導覽活動由民宿業者或協會提出申請，每團遊客以10人為限，並須派員全程帶領及維護旅客安全，申請組數每日以10組為原則。

觀旅局提醒，入園時需攜帶核准通知及身分證明文件，配合現場工作人員引導，不得踩踏花毯、花圃或進入管制區，禁止搭建大型布景、撒放花瓣或彩粉；無人機及其他空拍設備須另案申請核准，共同維護園區環境與活動安全。相關申請方式及注意事項，請參閱並填寫線上申請表單（https://forms.gle/tF7d3okwN3vdtrM47）。

「2026台中國際花毯節」將於10月31日至11月22日展開，今年台中市政府持續開放婚紗拍攝申請，圖為2025新社花海暨臺中國際花毯節絕美婚紗攝影。圖／台中市觀旅局提供
「2026台中國際花毯節」將於10月31日至11月22日展開，今年台中市政府持續開放婚紗拍攝申請，圖為2025新社花海暨臺中國際花毯節絕美婚紗攝影。圖／台中市觀旅局提供

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