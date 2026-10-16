台中州廳整修6年 抗議聲中重新開放

國定古蹟台中州廳歷經六年、斥資六點五五億元整修，昨揭牌重新開放，台中市長盧秀燕稱州廳是她的「心肝寶貝」，台中州廳重新回歸，將成為振興舊城的文化引擎。不過，多個民團昨到場抗議，指看不到州廳的文化願景，盼全面開放。

國民黨台中市長參選人江啟臣表示，州廳是市民最大寶藏，「自己的古蹟、自己修復使用」，絕對捨不得給交予他人。民進黨參選人何欣純表示，她參選登記後的第一場公開行程選擇從舊城出發，盼從城市原點重新認識歷史與紋理。未來將推動「舊城創新」，重新展現獨特魅力。

台中州廳創建於一九一三年，由日本技師森山松之助設計，包含馬薩式屋頂、牛眼窗等特色構件，見證台中百年發展。昨揭牌開幕，首檔市長邀請展「向台中前輩藝術家致敬特展」，集結九位前輩藝術家作品同步登場。

盧秀燕指出，州廳過去作為辦公廳舍，隨著政府組織擴大，早已不敷使用，歷年來不斷增建喪失風華，更曾一度要作為國美二館使用，因地方陳情希望保留州廳作為辦公廳舍使用，她上任後耗資六億餘元，經六年修復，讓百年古蹟保存下來。

中市文化局八月底已經正式進駐台中州廳。盧秀燕說，州廳一半作為文化局辦公廳舍使用，近四成規畫為藝文展演及委外場域，未來結合周邊文資場域與老屋，定位為「台中州廳文化園區」，進一步帶動舊城發展。

台灣中社、好民文化行動協會昨到場抗議，民團批評，台中州廳花了六億餘元，封閉施工近七年，重啟後竟有一半空間作為辦公廳舍，「開幕時間最晚，開放範圍最少」，看不到文化願景，要求州廳全面開放。

民進黨市議員黃守達也說，六年前曾有台中市民自主發起「台中州廳市民決定」連署，一千四百餘人公開實名參與，要求州廳未來應由市民共同決定，盧秀燕卻始終視而不見。

中城再生文化協會理事長䌓運隆認為，台中州廳同時容納辦公廳舍與藝文展演，使用上勢必有衝突，市府應要有配套；另未來的文化願景是什麼？市府也應具體說明，才可讓地方放心。