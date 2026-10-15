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日蒐藏家贈科博館逾2.5萬件昆蟲標本 含疑滅絕黃鳳蝶

中央社／ 台中15日電

國立自然科學博物館獲日本昆蟲標本蒐藏家沼田康夫捐贈24國、超過2.5萬件昆蟲標本，包括可能在台灣已滅絕的「黃鳳蝶」存證標本及16國2859件毒蛾亞科標本，未來以展覽呈現。

科博館今天辦捐贈儀式，2015年首度捐贈昆蟲標本的78歲沼田康夫這次共捐贈超過2.5萬件昆蟲標本入館典藏，包含許多珍貴物種且資訊完整、狀態良好，兼具分類研究、生物多樣性研究、防檢疫、展示教育及科普推廣等多重價值，科博館長黃文山致贈感謝狀。

科博館透過新聞稿表示，生於日本東京的沼田康夫從小熱愛昆蟲，曾任出版社兒童昆蟲圖鑑編輯，出國採集超過100次。1973年因緣際會到台灣，跟隨博物學家王生鏗深入山林調查，自此與台灣結下深厚情感。

2010年王家捐贈科博館標本時，沼田康夫到台灣見證科博館嚴謹專業典藏環境與學術維護品質，也決定捐一生採集的昆蟲標本給科博館。

黃文山表示，這項跨國捐贈展現信賴科博館專業能力，更見證台灣、日本跨越半世紀結下的昆蟲情誼，並進一步充實科博館在台灣、日本及東南亞昆蟲多樣性與分類研究重要典藏基礎。

科博館說，獲贈標本以蝶類與蛾類等鱗翅目為主，涵蓋甲蟲、蜂、蜻蜓、螳螂及蟬等物種，採集地點遍及台灣、日本、中國、泰國、寮國、印尼及南美洲等24國，標本都附有完整採集資料且製作精良。

標本包含1986年在台灣德基到谷關一帶採集到、目前學界推測可能在台已滅絕的「黃鳳蝶」存證標本，收藏中也有16國2859件毒蛾亞科標本，其中632件採自日本，涵蓋日本約9成毒蛾物種。

此外，在台灣極罕見、與美國電影「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）海報中鬼臉天蛾同種的「後黃鬼臉天蛾」及僅分布於新熱帶區、外形似蝶的偽燕蛾科與外形似蛾的喜蝶科種類，進一步充實科博館昆蟲多樣性研究典藏。

東京 日本 藏家

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