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温世政、張媛婷提3大4小交通改革 打通南投交通「大動脈、微血管」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
.南投縣長參選人温世政（右）與草屯鎮長參選人張媛婷（左）提出「通血路」3大4小交通改革方案，盼串聯南投交通大動脈與草屯生活圈微血管。圖／温世政競選總部提供
.南投縣長參選人温世政（右）與草屯鎮長參選人張媛婷（左）提出「通血路」3大4小交通改革方案，盼串聯南投交通大動脈與草屯生活圈微血管。圖／温世政競選總部提供

民進黨南投縣長參選人温世政、草屯鎮長參選人張媛婷，今天共同提出「通血路」3大4小交通改革方案。温世政主打台鐵接駁、輕軌延伸及8字路網，打通南投交通「大動脈」；張媛婷則提出多元共乘、庄頭巡迴小巴、候車環境改善及道路安全總體檢，完善草屯交通「微血管」，透過中央、縣府與鎮公所合作，改善長年交通困境。

張媛婷指出，草屯與台中往來密切，但跨區公共運輸仍有不足，尤其晚間抵達高鐵台中站的旅客，面臨接駁困難。她將爭取交通部協助建立「高鐵－草屯多元共乘App」平台，媒合小巴及小型車提供彈性接駁，減輕車資負擔，補足高鐵到草屯最後一哩路。

針對草屯交通，她提出庄頭巡迴小巴，串聯各庄頭與市區，滿足長者就醫、採買及居民日常移動需求；也將增設YouBike站點，串聯草屯街區、鳥嘴潭、九九峰及中興新村等地。候車環境方面，則規畫增設遮陽避雨設施、座椅、照明及無障礙設備，並逐步導入智慧即時班次資訊看板。

張媛婷並主張透過交通事故資料，盤點危險路口、校園周邊及行人環境，優先改善照明、標線與路口設計，打造更安全的人本交通環境。

温世政則提出3大縣級交通建設，首先是強化台鐵與高鐵彰化站接駁，結合通勤列車服務及車站周邊商圈活化，帶動地方發展。其次是研議台中捷運以輕軌方式從霧峰延伸至草屯、中興新村及南投市，再朝名間、竹山方向規畫，認為輕軌建設成本及運量較符合地方需求。

第三項是建構「8字路網」，串聯南投各鄉鎮，並將觀光動線從橫向延伸至縱向，讓旅客走訪更多地方、延長停留時間。

兩人表示，南投交通改革不能只著重大型建設，也要改善居民從家門口前往車站、學校、市場及醫療院所的日常需求，未來將整合中央、縣府與鎮公所資源，逐步完善公共運輸及道路安全。

張媛婷提出增設YouBike站點、改善候車環境及道路安全總體檢等措施，盼完善草屯交通「微血管」。圖／温世政競選總部提供
張媛婷提出增設YouBike站點、改善候車環境及道路安全總體檢等措施，盼完善草屯交通「微血管」。圖／温世政競選總部提供

草屯車站候車座位不足，民眾自行提供座椅供乘客使用，候車環境仍有改善空間。圖／温世政競選總部提供
草屯車站候車座位不足，民眾自行提供座椅供乘客使用，候車環境仍有改善空間。圖／温世政競選總部提供

南投 温世政 張媛婷

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