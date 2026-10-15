影／彰化唯一汽車當主題 大城追風公園啟用老少咸宜

彰化縣第十八座共融公園今在大城鄉啟用，縣長王惠美試坐「搖搖車」、圓網鞦韆，大城國小學童更是開心玩推土機溜滑梯等遊具；鄉長陳玉照表示，鄉公所已規畫公園旁設置風箏公園，舉辦由鄉到縣、中部地區甚至全國的放風箏比賽，活絡大城鄉觀光旅遊。

縣政府自籌2200萬元，以「車、追風COOL樂園」為主題，興建大城鄉交通體驗共融遊戲場。大城國小六年級太鼓陣打太鼓為啟用典禮揭開序幕，縣長王惠美隨後致詞表示，這座公園占地0.5公頃，命名為大城追風公園，她感謝縣議會全力支持相關預算，整體改善環境成為童遊憩、民眾運動休閒及與環境共融的特色場域。

大城追風公園鋪設PushBike車道可讓幼童騎滑步車，另擺放追風酷跑車、萌Q搖搖車、拉風推土機等車輛型遊具，附設飛馳擺盪鞦韆、疾風飛行索、逆風攀爬架、旋風轉轉樂。啟動典禮後王惠美逐一參觀遊憩設施，先試乘熱門遊具搖搖車，要靠自己搖動身體讓車身左右搖動，大城國小小朋友見縣長獨自在車上，趕快上車共乘，王惠美成為搖搖車最大動力即賣力搖動，逗得小朋友咯咯笑。接著到鞦韆區看高年級學童盪得很高，王惠美童心大發，快步走向圓網鞦韆一躍坐上，享受片刻愉悅。

大城追風公園位在大城鄉第二公墓舊址，鄉長陳玉照說，第二公墓自第十四屆鄉長許木棧任內公告禁葬，歷經4屆鄉長、一位代理鄉長的辦理遷葬、整地等工作，在他任內被縣政府選為共融公園用地，因大城鄉地處「風頭水尾」而稱作追風公園，相當名副其實，公園周邊還有3.5公頃土地，鄉公所將先規畫風箏公園舉辦活動，也會串連旁邊的大城鄉運動公園、活動中心發展為觀光遊憩區。

縣府近年積極落實「一鄉鎮一特色公園」政策，目前有8座陸續施工，溪州鄉濁水溪北岸的共融公園預計本月底啟用，還有3座可望王惠美卸任前完工。

彰化縣長王惠美坐上小朋友喜歡的搖搖車。記者簡慧珍／攝影