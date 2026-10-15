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結婚70年還牽著手！南投53對夫妻白金鑽婚 1386對婚姻楷模獲表揚
南投縣政府今天在九族文化村舉辦金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚大會，共有1386對夫妻接受表揚，其中結婚滿70年的白金鑽婚夫妻有53對。縣長許淑華表示，夫妻能相互扶持半世紀以上十分難得，期盼透過表揚傳承敬老精神，營造友善高齡社會。
南投縣今年獲表揚的婚姻楷模中，結婚滿50年的金婚夫妻有1001對、滿60年的鑽石婚夫妻332對、滿70年的白金鑽婚夫妻53對，展現長年相守的婚姻典範。
許淑華表示，縣府每年重陽節前夕表揚金婚、鑽石婚及白金鑽婚夫妻，看到許多長輩攜手走過數十年，至今仍牽著彼此的手，令人敬佩。現今社會普遍晚婚，夫妻能相互扶持半世紀以上，更顯得難能可貴，也是年輕世代值得學習的典範。
這次受表揚的白金鑽婚夫妻中，竹山鎮有石添丁、陳雪及徐文香、徐林雪兩對，鹿谷鄉有張應盛、張林拱，仁愛鄉則有黃萬金、黃潘阿前，4對夫妻結婚滿70年，見證歲月淬鍊下的深厚情誼。
除婚姻楷模外，縣府也請各鄉鎮市公所推薦長青楷模、敬老楷模及績優老人團體楷模，頒發獎牌與獎狀，肯定地方政府、社區及民間團體投入敬老服務的努力，鼓勵更多人關懷長輩，讓社會更加祥和。
許淑華也祝福所有長輩重陽節快樂，期盼夫妻恩愛長久、白首偕老，讓敬老與家庭互助的精神持續傳承。
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