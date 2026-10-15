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彰化芳苑鄉農會新人新氣象...人蔘山藥麵與麵線首次出口 千箱賣澳門

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉農會今年8月到澳門，在澳門官方見證下，與當地永利集團簽署採購意向備忘錄。圖／芳苑鄉農會總幹事謝坤宏提供
彰化縣芳苑鄉農會今年8月到澳門，在澳門官方見證下，與當地永利集團簽署採購意向備忘錄。圖／芳苑鄉農會總幹事謝坤宏提供

彰化芳苑鄉人蔘山藥御麵出國了。芳苑鄉盛產有人蔘香氣的山藥，開發多種食品，經鄉農會透過管道，人蔘山藥麵線與人蔘山藥麵本（10）月13日銷往澳門，未來全台北、中、南將設立芳苑鄉農特產品精品館，行銷自家產品也代銷各農會農特產品。

澳門永利集團今年8月間與芳苑鄉農會簽署採購意向備忘錄，經澳門官方人員試吃人蔘山藥麵線和麵條，決定先進口1千箱，已於日前出貨。鄉農會總幹事謝坤宏今表示，芳苑麵線手工製作不是機器量產，加上人蔘山藥香氣，口感特別，被指定為首批登澳產品。

謝坤宏指出，鄉內部分農地閒置，鄉農會鼓勵青年返鄉種植非傳統作物，例如咖啡，也鼓勵農民開發副產品，例如蛋雞場與食品工廠合作生產蛋捲，目前先整合已具生產規模的農特產品推出12大行動伴手禮，從人蔘山藥御麵、海口香菇、羊肉爐、麻油花生、黑蜆到蜂蜜，種類多元。

芳苑鄉農會總幹事謝坤宏今年7月上任，新人新氣象，為推廣在地農特產品，在鄉農會內部成立專責團隊，以業績不設限的獎勵方式加速開拓市場，他帶領團隊已與外出打拚事業有成的彰化同鄉談妥合作事項，將在北部設立精品館陳售芳苑鄉農特產品；他說，鄉農會將與其它農會洽談代銷以充實精品館的商品，把基層農會產品優質面呈現給消費大眾。

彰化縣基層農會很爭氣，除了芳苑鄉農會產品賣到澳門，竹塘鄉農會把竹塘米外銷澳洲，埔心鄉農會的巨峰葡萄、溪湖鎮農會的青蔥、韭菜花曾賣到新加坡，都提高農民收益，同時證明台灣農產品的品質優良。

彰化縣芳苑鄉農會人蔘山藥麵及麵線賣到澳門，精緻禮盒剛要在台上市。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉農會人蔘山藥麵及麵線賣到澳門，精緻禮盒剛要在台上市。記者簡慧珍／攝影

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