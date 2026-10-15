南投家扶15年扶助培力 弱勢童蛻變白衣天使奉獻

阿煖一家面對醫療與經濟壓力，透過南投家扶15年扶助與培力，今年從護理系畢業並投入醫療工作，成為守護他人的「白衣天使」，邀社會陪伴有需要孩子，培養自立能力走向未來。

「以前接受幫助，現在也有能力幫助別人。」曾接受@@@家扶基金會南投家扶中心@@@15年扶助的阿煖（化名）今年從護理系畢業並進入醫學中心任職。南投家扶中心表示，阿煖的轉變是家扶長期陪伴兒少從穩定生活、安心就學、能力培力到走向自立的縮影。

南投家扶中心透過新聞稿表示，阿煖幼年時，父親因車禍影響工作能力又罹癌，母親務農獨力撐起全家，家扶中心介入提供經濟協助與關懷支持，隨著阿煖成長，逐步將服務從扶助延伸至培力。阿煖也漸漸將接受轉為付出，運用自己所學投入志願服務行列。

南投家扶中心表示，阿煖的成長並非單一個案，以「青年自立釣竿培力計畫」為例，近3年共有38名受助青年加入，參與生涯探索、累積自立能力，並陸續有10名大專生完成學業、9名大專生投入軍職、護理師及服務業等就業職場。

南投家扶中心期待透過方案陪伴，讓青年不只完成課程，更將所學能力用在升學、就業及生涯中逐步自立；阿煖從扶助童成為護理師，不只是個人努力，也讓大眾長期投入兒少扶助與培力的支持，在孩子生命中累積，最後轉化為繼續照顧他人的力量。