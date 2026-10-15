堆高機大搖大擺上路 警車迎面而過沒攔？西屯警：今年已開罰40件

有網友近日在社群平台Threads發文，指許多堆高機未經合法申請就在道路上違規行駛，尤其以台中工業區最多。另有網友分享影片，畫面中一輛堆高機行駛在道路上，對向車道正好有警車駛過，卻未見警方取締，引發討論。台中市警察局第六分局回應，堆高機未領臨時通行證上路，可處3000元至9000元罰鍰，今年已舉發40件，將持續加強稽查。

網友在Threads發文直指，工業區周邊經常可見堆高機直接開上道路載貨或移動，不少車輛並未依規定申請。另一段網友分享的影片中，堆高機在車道上緩慢行駛，對向一輛警車經過，警方並未停車攔查，網友紛紛留言質疑執法力道不足。

第六警分局表示，依現行規定，符合條件的配衡型堆高機，可向公路監理機關申請核發臨時通行證，並依規定在道路上行駛。若未領取臨時通行證就上路，將依道路交通管理處罰條例第32條，處3000元以上9000元以下罰鍰，並禁止行駛。

第六分局指出，已要求轄內各派出所加強稽查取締，今年以來共舉發40件，未來也將規畫定期及不定期勤務，針對違規堆高機等無號牌動力機械加強查處，有關近日網友發表警車行經堆高機卻未取締，經查是趕赴交通事故勤務中。

警方呼籲，業者及駕駛人務必確實完成檢驗、領牌及臨時通行證申請等程序，切勿心存僥倖違規上路，以免危害自身及其他用路人安全。警方對於危害交通安全的違規行為將嚴正執法，維護道路交通秩序。

台中市有網友反映，不少堆高機違規行駛道路，警方取締力道不足，甚至拍下警車駛過違規的堆高機狀況。圖／摘自Threads

台中市第六警分局今年迄今已開罰40件堆高機違規行駛道路。圖／第六警分局提供