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江啟臣婦團後援會成立　承諾照顧婦幼、守護長輩

文／ 江啟臣婦團後援會 提供

江啟臣婦團後援會成立　台中各界姊妹齊聚力挺。 圖／江啟臣婦團後援會 提供
江啟臣婦團後援會成立　台中各界姊妹齊聚力挺。 圖／江啟臣婦團後援會 提供

國民黨臺中市長候選人、立法院副院長江啟臣於（14）日下午舉行「江啟臣婦團後援會成立大會」，來自臺中各區的婦女幹部、家政班員及客家、原住民、新住民姊妹齊聚相挺。國民黨副主席李乾龍、前臺中市長胡志強夫人邵曉鈴、立委楊瓊瓔、王育敏、謝衣鳯、廖偉翔、前立委麥玉珍，以及臺中市議會副議長顏莉敏與多位市議員到場，展現各界團結支持江啟臣的氣勢。

榮譽總會長蔡鈴蘭、後援會總會長楊瓊瓔及婦團代表，特別致贈象徵好彩頭與包中勝選的吉祥物，預祝江啓臣選戰順利、旗開得勝。 圖／江啟臣婦團後援會 提供
榮譽總會長蔡鈴蘭、後援會總會長楊瓊瓔及婦團代表，特別致贈象徵好彩頭與包中勝選的吉祥物，預祝江啓臣選戰順利、旗開得勝。 圖／江啟臣婦團後援會 提供

活動由榮譽總會長蔡鈴蘭、後援會總會長楊瓊瓔與婦團代表致贈好彩頭、包粽等吉祥物，李乾龍並為江啟臣授戰旗。現場旗海揮舞，「江啟臣凍蒜」「議員全壘打」聲不斷，氣氛熱烈。

江啟臣向在場姊妹鞠躬致謝，感謝大家在平日下午撥空前來。他表示，這場活動沒有遊覽車動員、也沒有發放便當，姊妹們自發相挺，用行動支持臺中的未來。臺中人口約287萬，其中女性約147萬，女性是穩定家庭、推動城市前進的重要力量，市政更要從女性的需要出發。

自許為「重視家庭的男人」的江啟臣強調，他的市政藍圖要更照顧女性與孩子。未來將成立由市長召集、跨局處的「婦幼發展委員會」，邀請婦女代表參與政策規劃與決策，讓女性的需求真正進入市政，把照顧家庭的責任一起扛起來。

家庭多安心 江啟臣端婦幼照護政策 攜手姊妹守護臺中。 圖／江啟臣婦團後援會 提供
家庭多安心 江啟臣端婦幼照護政策 攜手姊妹守護臺中。 圖／江啟臣婦團後援會 提供

在婦幼照護方面，江啟臣主張將好孕專車使用期限延長至產後一年，照顧媽媽回診與寶寶健康檢查；補助孕婦施打RSV疫苗，守護母嬰健康；到宅月嫂服務補助時數提高至40小時，並研議人工生殖相關檢查補助，減輕年輕家庭負擔。

針對長者照護，江啟臣提出導入AI居家安全與防跌監測，優先關注獨居高齡女性，並推動「好肌力計畫」，協助長輩維持肌力、保骨抗跌，同時推動帶狀疱疹疫苗補助，減輕長者健康負擔。

敬老愛心卡也將升級，計程車單趟最高折抵200點，點數改為當年度內不歸零、年底結算，擴大掛號費折抵及農漁會、特約藥局限額採買保健品用途，並研議納入超商採買民生營養品，讓長輩用得完、更好用。

江啟臣提婦幼長照新政，打造幸福台中。 圖／江啟臣婦團後援會 提供
江啟臣提婦幼長照新政，打造幸福台中。 圖／江啟臣婦團後援會 提供

江啟臣指出，照顧女性，也要照顧她們的工作與時間。未來將成立「AI賦能學院」，協助婦女提升職場技能、增加薪資；交通上推動涵蓋就學、採買、就醫及長照的「20分鐘生活圈」，透過公車路網與班次加密，把時間還給婦女與家人。他也提到，國民黨立院黨團已提案普發現金2萬元，盼中央早日落實，讓家庭共享經濟成果。

楊瓊瓔與顏莉敏肯定江啟臣兼具國際視野與農家子弟的勤懇務實，是帶領臺中持續向前的最佳人選。江啟臣最後懇託每位姊妹成為他的「最美分身」，一人爭取十票、百票，將支持化為選票，力挺市長勝選、議員全壘打，延續盧秀燕市長的建設與福利，讓「臺中升級、幸福加給」，為下一代打拚更好的未來。

江啟臣號召女力集結 拚市長勝選、議員全壘打。 圖／江啟臣婦團後援會 提供
江啟臣號召女力集結 拚市長勝選、議員全壘打。 圖／江啟臣婦團後援會 提供

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