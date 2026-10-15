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解決大甲太白里半世紀淹水難題 議員施志昌會勘爭取302萬改善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌今天邀集台中市政府建設局、水利局、農業部農田水利署台中管理處、大甲區公所及太白里辦公處等單位現場會勘淹水問題。圖／施志昌辦公室提供
台中市議員施志昌今天邀集台中市政府建設局、水利局、農業部農田水利署台中管理處、大甲區公所及太白里辦公處等單位現場會勘淹水問題。圖／施志昌辦公室提供

台中市大甲區太白里庄內通天路一帶，受限早期興建的農業灌排溝渠通水斷面狹小，每逢強降雨或颱風季節，水利溝渠排水不及常導致水患，困擾在地居民50年。台中市議員施志昌今天邀集台中市政府建設局、水利局、農業部農田水利署台中管理處、大甲區公所及太白里辦公處等單位到現場會勘，將投入302萬元進行「大甲區太白水利溝渠（九張段689地號）及路面改善工程」。工程預計今年底開工，明年三月完工。

市議員施志昌表示，太白里通天路一帶是早期太白聚落發展最密集的區域。過去設置的溝渠屬於灌排合一系統，斷面狹小，平時未下雨時，溝渠水位就已高達八成；一旦遇到極端氣候或短延時強降雨，洪水便迅速漫溢至路面及住家。這次在多方協調與齊心合作下，成功爭取302萬元工程經費，將針對瓶頸路段進行重新施作。工程加寬既有溝渠以增加通水斷面外，第二階段更規劃於道路中間加設排水溝，使排水容量翻倍，加速降雨時的宣洩效率。

太白里長游招滿表示，庄內淹水問題已困擾里民長達半個世紀，過去每當氣候預報有颱風或豪雨時，里內的老人家總是焦慮萬分，擔心搬不動沙包、住家隨時會淹水。感謝施志昌議員積極奔走協調，及市府建設局、公所與水利署等相關單位的鼎力支持與配合，順利爭取到工程經費，讓困擾多年的防洪瓶頸終於迎來曙光，里民不必再過著「聞雨色變」的日子。

大甲區公所說明，該區塊的積淹水問題係因傳統農灌排水斷面過小所致。市府依據111年完成的評估與規劃，以50年重現期距為標準進行整體水理設計。本次改善工程總長約140公尺，將重新施作60公分寬、平均高66公分的矩形混凝土排水溝，並搭配253.84平方公尺的密集級配瀝青混凝土路面鋪設。透過擴建及新增排水路的方式，讓後段形成兩條排水溝並行的防洪體系，大幅增加排水能力，有效降低積水機率。

施志昌 大甲 議員

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