台中新光三越、大遠百商圈試辦智慧行人安全示警 10月底啟用

台中市新光三越百貨與大遠百商圈每逢假日人車眾多，市政府將試辦全新的「智慧行人安全警示系統」，透過AI辨識車輛與行人動態，主動偵測可能發生的衝突，再以空中、地下兩方向的燈號提醒人車注意，預計10月底啟用，後續將依運作效果考量擴大試辦。

交通局長葉昭甫指出，七期重劃區台灣大道與惠來路口鄰近新光三越和大遠百商圈，人潮和車流密集，路口有惠新停車場，往新光三越和大遠百方向是公車專用道，加上部分視線可能被行道樹遮擋，駕駛人往往不能及時注意兩側行人，增加人車交叉風險，市府特別選擇該路口為首波試辦地點。

交通局表示，整套智慧型人安全警示系統整合AI偵測攝影機、地嵌式警示燈和投射式紅綠燈，由攝影機偵測行人與車輛動態，若行人號誌燈轉為紅燈時行穿線上仍有行人，投射式紅綠燈會發出示警，地面上的地嵌式警示燈也會亮紅燈，提醒人車注意。

交通局說明，地嵌式警示燈設置在地面，可以提供行人視線範圍內的明確燈號，搭配投射式紅綠燈，視線上下兩個方向都能發出警示；相較於傳統設備，可能有車輛輾壓和道路施工造成損壞的問題，交通局會持續觀察，提升地嵌式設備的適用性。

葉昭甫補充，本次計畫整合產官學研，交通局和逢甲大學智慧運輸與物流創新中心、資策會、義隆電子共同開發；台中市過去推動行人穿越線紅綠燈與投影式紅綠燈，這次進一步整合AI辨識、地嵌式警示燈和投射式紅綠燈，提升科技設備的應用性。

交通局強調，行人安全是城市治理重要課題，會持續觀察這次智慧行人安全警示系統的試辦情形，作為後續改善設備與擴大試辦的參考，依據不同路口的交通特性，評估哪些路口適合導入。