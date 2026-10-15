快訊

台積電法說會登場！魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠 持續擴大美國產能

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越、大遠百商圈試辦智慧行人安全示警 10月底啟用

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中新光大道與大遠百商圈路口10月底將試辦智慧行人安全警示系統，透過AI辨識人車動態，再以投影式紅綠燈和地嵌式警示燈提醒人車注意安全。圖／台中市政府提供
台中新光大道與大遠百商圈路口10月底將試辦智慧行人安全警示系統，透過AI辨識人車動態，再以投影式紅綠燈和地嵌式警示燈提醒人車注意安全。圖／台中市政府提供

台中新光三越百貨與大遠百商圈每逢假日人車眾多，市政府將試辦全新的「智慧行人安全警示系統」，透過AI辨識車輛與行人動態，主動偵測可能發生的衝突，再以空中、地下兩方向的燈號提醒人車注意，預計10月底啟用，後續將依運作效果考量擴大試辦。

交通局長葉昭甫指出，七期重劃區台灣大道與惠來路口鄰近新光三越和大遠百商圈，人潮和車流密集，路口有惠新停車場，往新光三越和大遠百方向是公車專用道，加上部分視線可能被行道樹遮擋，駕駛人往往不能及時注意兩側行人，增加人車交叉風險，市府特別選擇該路口為首波試辦地點。

交通局表示，整套智慧型人安全警示系統整合AI偵測攝影機、地嵌式警示燈和投射式紅綠燈，由攝影機偵測行人與車輛動態，若行人號誌燈轉為紅燈時行穿線上仍有行人，投射式紅綠燈會發出示警，地面上的地嵌式警示燈也會亮紅燈，提醒人車注意。

交通局說明，地嵌式警示燈設置在地面，可以提供行人視線範圍內的明確燈號，搭配投射式紅綠燈，視線上下兩個方向都能發出警示；相較於傳統設備，可能有車輛輾壓和道路施工造成損壞的問題，交通局會持續觀察，提升地嵌式設備的適用性。

葉昭甫補充，本次計畫整合產官學研，交通局和逢甲大學智慧運輸與物流創新中心、資策會、義隆電子共同開發；台中市過去推動行人穿越線紅綠燈與投影式紅綠燈，這次進一步整合AI辨識、地嵌式警示燈和投射式紅綠燈，提升科技設備的應用性。

交通局強調，行人安全是城市治理重要課題，會持續觀察這次智慧行人安全警示系統的試辦情形，作為後續改善設備與擴大試辦的參考，依據不同路口的交通特性，評估哪些路口適合導入。

新光三越 台中 行人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中西屯要道路面升級！ 台灣大道四段慢車道10月16日起連4晚夜間燙平

台南鐵路地下化通車 接送、搭公車注意！周邊道路16、17日管制

鬼切阿伯超越自動煞車系統？中一中校長開車險撞「跑馬燈狂轉」發勸世文

靜宜大學友善校園周系列活動 互動體驗強化師生安全意識

相關新聞

台中州廳斥資6億、修復6年重啟 盧秀燕：成為振興舊城文化引擎

國定古蹟台中州廳斥資6.55億元、歷經長達6年修復，今日重新開啟大門。台中市長盧秀燕表示，台中州廳具有文化、歷史、政治重要的獨特龍頭定位，讓台中州廳重新回歸，「我們做到了」，將成為振興舊城的文化引擎。國民黨中市長參選人江啟臣說，州廳是我們的寶藏，「自己的古蹟、自己保存、修復、使用」，絕對捨不得給人家。民團今到場抗議，指看不到州廳的文化願景，盼全面開放。

中彰投24萬車主注意！公路養管費10月底前未補繳 恐強制查封房產、扣薪

中彰投車主請注意！今年「公路使用養護安全管理費」補繳通知書上月底寄出，台中監理所統計，截至目前為止，中彰投地區尚有24萬多輛輛尚未完成繳納，提醒補繳期限到10月31日，請尚未繳費的車主務必盡速繳納，以免因一時疏忽而負擔嚴重後果。

堆高機大搖大擺上路 警車迎面而過沒攔？西屯警：今年已開罰40件

有網友近日在社群平台Threads發文，指許多堆高機未經合法申請就在道路上違規行駛，尤其以台中工業區最多。另有網友分享影片，畫面中一輛堆高機行駛在道路上，對向車道正好有警車駛過，卻未見警方取締，引發討論。台中市警察局第六分局回應，堆高機未領臨時通行證上路，可處3000元至9000元罰鍰，今年已舉發40件，將持續加強稽查。

解決大甲太白里半世紀淹水難題 議員施志昌會勘爭取302萬改善

台中市大甲區太白里庄內通天路一帶，受限早期興建的農業灌排溝渠通水斷面狹小，每逢強降雨或颱風季節，水利溝渠排水不及常導致水患，困擾在地居民50年。台中市議員施志昌今天邀集台中市政府建設局、水利局、農業部農田水利署台中管理處、大甲區公所及太白里辦公處等單位到現場會勘，將投入302萬元進行「大甲區太白水利溝渠（九張段689地號）及路面改善工程」。工程預計今年底開工，明年三月完工。

台中新光三越、大遠百商圈試辦智慧行人安全示警 10月底啟用

台中市新光三越百貨與大遠百商圈每逢假日人車眾多，市政府將試辦全新的「智慧行人安全警示系統」，透過AI辨識車輛與行人動態，主動偵測可能發生的衝突，再以空中、地下兩方向的燈號提醒人車注意，預計10月底啟用，後續將依運作效果考量擴大試辦。

遊客抬頭追光影、巡查員低頭撿垃圾！玉山瓦拉米步道美景背後藏生態危機

玉山國家公園瓦拉米步道以森林景觀聞名，遊客抬頭欣賞陽光穿透樹冠的美景，保育巡查員卻得低頭在草叢、溝壑及樹根縫隙間搜尋垃圾。從吸飽雨水的衛生紙、果皮到塑膠包裝，這些人為垃圾不僅增加巡山人員負擔，更可能成為野生動物的致命誘惑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。