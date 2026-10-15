台中州廳斥資6億、修復6年重啟 盧秀燕：成為振興舊城文化引擎

國定古蹟台中州廳斥資6.55億元、歷經長達6年修復，今日重新開啟大門。台中市長盧秀燕表示，台中州廳具有文化、歷史、政治重要的獨特龍頭定位，讓台中州廳重新回歸，「我們做到了」，將成為振興舊城的文化引擎。國民黨中市長參選人江啟臣說，州廳是我們的寶藏，「自己的古蹟、自己保存、修復、使用」，絕對捨不得給人家。民團今到場抗議，指看不到州廳的文化願景，盼全面開放。

台中州廳創建於1913年，由日本技師森山松之助設計，有許多特殊空間與構件，包含馬薩式屋頂、牛眼窗等特色構件，被指定為國定古蹟，是台灣近代官署建築的重要代表，也見證台中百年發展。

台中州廳今天揭牌啟用，盧秀燕指出，台中州廳過去作為辦公廳舍使用，隨著政府組織擴大，州廳早已不敷使用，數十年中不斷增建，喪失風華，過去一度要作為國美二館使用，因地方陳情希望保留給台中使用，並繼續由政府機關進駐，她上任後聽到了，經過長達6年修復，總經費合計6.55億元，讓百年古蹟保存下來。

「官署之所在、民意重視之所在！」盧秀燕說，市府選擇尊重歷史，延續州廳的官署定位，文化局8月31日已經進駐，文化局本身就是文化資產主管機關，由他們發揮專業、擔任台中州廳的貼身守護者，做好最到位的管理與日常的巡檢維護。

盧秀燕表示，重啟後的台中州廳，除一半作為文化局辦公廳舍使用，近4成規劃為藝文展演及委外場域，園區戶外還有4200多坪、超過2個標準足球場大的開放空間，未來結合周邊文資場域與老屋，定位為「台中州廳文化園區」，進一步帶動舊城發展。

立法院副院長江啟臣指出，看到台中州廳的修復，讓他想到家中的百年祖厝，雖然不斷修復，但絕對捨不得給人家，「自己的古蹟、自己保存修復、自己使用」，留給所有市民，這是我們最大的寶藏。

台灣中社、好民文化行動協會等民團今到場抗議，民團批評，台中州廳花了6億多元，封閉施工近7年，工程一再延宕，重啟後竟有一半空間作為辦公廳舍，「開幕時間最晚，開放範圍最少」，看不到文化願景在哪裡？要求台中州廳全面開放。

民進黨市議員黃守達說，盧秀燕強調州廳二期工程由市府全額負擔，卻未說明州廳一期修復工程，其實源自文化部推動的計畫補助，州廳能修復啟用，絕非單靠盧市府的投入，而是中央、地方及各界長年努力的累積。

台中州廳今天揭牌啟用，台灣中社、好民文化行動協會等民團今到場抗議，要求全面開放州廳。記者余采瀅／攝影

台中州廳今天揭牌啟用，台灣中社、好民文化行動協會等民團今到場抗議，要求全面開放州廳。記者余采瀅／攝影

台中州廳今天揭牌啟用，再現百年風華。記者余采瀅／攝影

台中州廳創建於1913年，由日本技師森山松之助設計，有許多特殊空間與構件。圖／台中市政府提供