遊客抬頭追光影、巡查員低頭撿垃圾！玉山瓦拉米步道美景背後藏生態危機

玉山國家公園瓦拉米步道以森林景觀聞名，遊客抬頭欣賞陽光穿透樹冠的美景，保育巡查員卻得低頭在草叢、溝壑及樹根縫隙間搜尋垃圾。從吸飽雨水的衛生紙、果皮到塑膠包裝，這些人為垃圾不僅增加巡山人員負擔，更可能成為野生動物的致命誘惑。

玉山國家公園管理處保育巡查員分享，巡山護管任務中，經常得將遭人隨意丟棄的垃圾一一撿起，裝袋後再背下山。部分垃圾吸收雨水後變得沉重，長時間負重行走，連膝蓋都不堪負荷。對巡查人員而言，守護山林是工作，也是責任，但原本可以避免的垃圾，卻讓保育工作增加額外負擔。

比起環境髒亂，更令人擔心的是垃圾對生態造成的傷害。遭棄置的廚餘、果皮及塑膠製品散發氣味，可能吸引黃喉貂、水鹿，甚至台灣黑熊靠近覓食。野生動物若在吞食人類剩餘食物時，連同塑膠包裝一起吃下肚，可能造成健康危害；長期接觸人類食物，也可能逐漸習慣人類活動環境，改變原有覓食行為，增加人獸衝突風險。

巡查員感嘆，山林以清澈溪水、清新空氣與自然景觀，讓人們遠離城市喧囂、舒緩身心，卻有人將垃圾留在山裡，讓環境承受不必要的傷害。山林不會說話，也無法表達痛苦，只能由巡查人員彎腰撿拾，將這些不屬於自然的垃圾重新背回文明世界。

玉管處提醒，民眾登山應落實「無痕山林」（LNT）原則，攜帶上山的物品都應自行帶下山，不要以為面紙、果皮或果核能自然分解，就可以隨意丟棄。這些垃圾即使看似不起眼，仍可能影響環境與野生動物。

守護山林不只是保育人員的責任，也是每一名登山遊客都能做到的事。走訪瓦拉米步道，除了帶走沿途美景與登山回憶，也應將垃圾完整帶下山，讓森林保有原有的寧靜與生態樣貌。

台灣黑熊悠遊自在地漫步森林，展現台灣山林豐富的生態樣貌，其生存狀況也是觀察棲地環境與生物多樣性的重要指標。圖／玉管處提供

瓦拉米步道森林景色優美，遊客隨意棄置的廚餘與塑膠製品，可能危害野生動物生存。圖／玉管處提供

瓦拉米步道景色優美，還擁有豐富的森林生態。圖／玉管處提供