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中彰投24萬車主注意！公路養管費10月底前未補繳 恐強制查封房產、扣薪

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中監理所提醒車主，公路養管費補繳期限到10月31日。圖／台中監理所提供
台中監理所提醒車主，公路養管費補繳期限到10月31日。圖／台中監理所提供

中彰投車主請注意！今年「公路使用養護安全管理費」補繳通知書上月底寄出，台中監理所統計，截至目前為止，中彰投地區尚有24萬多輛輛尚未完成繳納，提醒補繳期限到10月31日，請尚未繳費的車主務必盡速繳納，以免因一時疏忽而負擔嚴重後果。

台中區監理所表示，逾期不繳納公路養管費者，除依公路法第75條處最高3000元罰款外，並將依法移送法務部行政執行署強制執行，查扣車主名下所有動產、或查封不動產或扣薪等行政流程，請民眾特別注意。

台中區監理說明，民眾持單可至超商、金融機構、郵局等臨櫃繳費，或可利用四大便利商店的媒體機輕鬆補單臨櫃繳納，或透過官方「監理服務網」網站及「監理服務APP」，以線上刷卡或金融活期帳戶轉帳方式進行補繳；或下載其他行動支付（一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、永豐銀行、台北富邦銀行、元大行動、悠遊付、全支付及icash pay）等APP線上繳納，快速又方便，敬請多加利用，以免遲繳影響自身權益。

台中區監理所長楊聰賢提醒，監理機關對於少部分尚未完成繳納的車主，近期寄發的簡訊通知，短碼為「111」，簡訊抬頭顯示「個人手機末3碼」及「機關名稱」，可依此判斷是否為詐騙簡訊；另監理服務網正確網址為｢https://www.mvdis.gov.tw/｣，請勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。

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