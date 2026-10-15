台中建設 崇德殯儀館、文山焚化廠改建動工

台中市長盧秀燕任內兩項重大工程，崇德殯儀館改建、文山焚化廠汰舊換新昨天同步動工，前者斥資四十二點六億元，預計二○三一年完工；後者百億元ＢＯＴ模式，力拚二○三○年營運。盧秀燕強調，兩案都是必要建設；民進黨市議會總召周永鴻批評選前動工是作秀，國民黨市議會書記長李中則肯定盧有魄力。

崇德殯儀館使用逾五十七年，盧秀燕表示，殯儀館一九六九年興建時，台中市人口僅四十三萬人，如今原轄八區人口已達一百二十四萬人，原有設施不敷使用，動線混亂、停車不足，改建勢在必行。

盧秀燕說，工程面臨地方反對、經費龐大及原址施工等三大難題，市府決定採「先建後拆」，先投入十億元興建中賓停車場，解決停車問題後再逐步施工。改建後將成為地上六層、地下四層的現代化生命禮儀園區，禮廳由十八間增至三十二間，停車位由九十四個增至四百五十六個，並整治柳川為景觀水域。

江啟臣出席致詞表示，這是最有功德的開工典禮，若有機會接手，一定全力完成。他說，人生最後一場告別也應有莊嚴的禮堂，讓殯儀館不只是殯葬設施，更是守護生命尊嚴的空間。

文山焚化廠方面，盧秀燕表示，舊廠營運三十年，處理量能不足，若僅投入十億元整修，處理量提升不到一成，因此決定打掉重練讓「鄰避變鄰聚」。新廠採「建新拆舊」，確保垃圾處理不中斷，並導入日本三菱重工設備，預計二○二八年起陸續安裝，力拚二○三○年營運。

環保局長吳盛忠表示，新廠每日垃圾處理量將由六百升至九百噸，發電效率由百分之十五提高至百分之二十五以上，強化空汙防制及能源回收。盧秀燕也要求江啟臣若接任市長，應妥善完成工程，改善清潔隊員負擔及清運排隊問題。

周永鴻批評，盧秀燕過去曾讓神岡堤南路工程、捷運藍線重複動工，如今又在選前啟動重大工程，根本是作秀。李中則認為，兩案都是必要的鄰避設施，盧秀燕願意承擔推動責任，展現魄力，選前動工也能減輕下任市長的負擔。