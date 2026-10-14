快訊

「簡直是一片混亂」回憶大陸行 黃仁勳：吃過的餐廳拿我當代言人

美股早盤／通膨比預期熱…美債殖利率應聲揚 四大指數多走低

最亂監獄再傳醜聞！護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」黑歷史也被挖

聽新聞
0:00 / 0:00

台中西屯要道路面升級！ 台灣大道四段慢車道10月16日起連4晚夜間燙平

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯台灣大道四段慢車道現況。圖／台中市政府提供
台中市西屯台灣大道四段慢車道現況。圖／台中市政府提供

台中市西屯區重要交通動脈台灣大道四段即將迎來路面大升級，建設局宣布，投入1000萬元，辦理「台灣大道四段往市區方向慢車道路面改善工程」，預計10月16日至19日夜間分段燙平施工，完工後提升路面平整度，標線防滑係數更將提高至65 BPN，大幅強化市民行車安全。

建設局長陳大田表示，市府持續分段優化台灣大道道路品質，今年7月完成台灣大道一段（自由路二段至綠川東街）及館前路、健行路口改善；9月完成台灣大道二段（漢口路一段至忠明路）快車道燙平；此次接續推動台灣大道四段慢車道改善，逐步落實全市主要幹道鋪面升級。

建設局指出，台灣大道四段鄰近東海大學及台中榮總，平時通勤車流與行人往來頻繁，慢車道承載大量通勤及在地交通需求。此次透過路面燙平改善既有路況，為降低施工對交通的影響，工程採分階段夜間施工，設置安全警示，並視現場施工進度與交通狀況彈性調整管制範圍。

建設局說明，10月16日施作東大路一段至台灣大道四段1391巷；17日施作台灣大道四段1391巷至東海大學第二教學區路口；18日施作東海大學第二教學區路口至中工二路；19日施作中工二路至台灣大道四段671巷。各日施工時間均為每晚9時30分至翌日上午6時30分，最後一晚預計施工至20日上午6時30分。

建設局呼籲，施工期間請用路人提前規畫行車路線，行經施工區域時，務必依循現場交通標誌及交管人員指示行駛，並減速慢行。施工期間如造成用路不便，敬請市民體諒與配合。市府也將持續推動道路改善及養護工程，逐步提升市區道路服務品質，打造安全、舒適及優質的城市交通環境。

台中市西屯台灣大道四段慢車道燙平後示意圖。圖／台中市政府提供
台中市西屯台灣大道四段慢車道燙平後示意圖。圖／台中市政府提供

台中 台灣大道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北環狀線轉乘「更近一步」！優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

交通癱瘓惹民怨！台北港填海砂石車塞爆八里 立委會勘提前開放進港、擴港內停

五股交流道台65北入匝道10月底通車 民代：可望分流紓解新五路壅塞

竹市府提數據駁南寮停滯：交通觀光持續升級、產值破3000萬

相關新聞

肉圓、爌肉飯、肉乾到蛋黃酥 彰化12味南瑤宮「廟埕辦桌」

由彰化市70年老字號商鋪水根行發起籌組的「彰化縣國際觀光發展協會」，今天在彰化南瑤宮舉行成立大會。協會集結70多家來自全縣各鄉鎮市業者，涵蓋美食小吃、旅宿、伴手禮、文化導覽、咖啡館、觀光工廠及藝術創作等領域，期望透過跨界合作，打造具城市特色的觀光品牌。

彰化好吃好玩哪幾家？ 12位在地老闆帶路公開私藏名單

彰化人有那些美食與好去處？彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，包括知名的阿泉爌肉、阿讚爌肉等老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。

台中柳川成冷氣墳場？遭扔數台冷氣機引市民公憤 環保局要查了

有網友PO文表示，今天上午行經台中柳川，竟發現柳川被丟了好幾台疑似冷氣室內機設備，並諷「最近天氣很熱，但也不用貼心到幫魚裝冷氣吧！」PO文一出，引發公憤，網友紛紛指亂丟者沒公德心。台中市環保局說明，將派員稽查、並已通知清除。

台中西屯要道路面升級！ 台灣大道四段慢車道10月16日起連4晚夜間燙平

台中市西屯區重要交通動脈台灣大道四段即將迎來路面大升級，建設局宣布，投入1000萬元，辦理「台灣大道四段往市區方向慢車道路面改善工程」，預計10月16日至19日夜間分段燙平施工，完工後提升路面平整度，標線防滑係數更將提高至65 BPN，大幅強化市民行車安全。

文山焚化廠爆移植爭議 環團怒批：274樹遭斷頭強剪…環保局說話了

台中市文山焚化廠汰舊換新逾百億元BOT案今開工。環保團體大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴指出，前置程序倉促施工，不到1個月新建基地274棵樹木全數「移植」完畢，遭斷頭強剪、根系受傷。對此，環保局說明，BOT案樹木移植存活率達93%，將持續督促廠商落實養護。

盧秀燕舉辦任內最後購物節起跑 為這個原因希望明年續辦

台中市政府今舉辦市長盧秀燕任內最後一屆的購物節起跑記者會。因為台中購物節明年預算已全數遭凍結，盧秀燕特別在記者會上呼籲，希望明年新市長上任後能為預算解凍，繼續舉辦購物節拚經濟，因為「經濟、經濟、經濟」永遠是一個國家、人民、城市最重要的政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。