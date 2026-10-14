台中西屯要道路面升級！ 台灣大道四段慢車道10月16日起連4晚夜間燙平

台中市西屯區重要交通動脈台灣大道四段即將迎來路面大升級，建設局宣布，投入1000萬元，辦理「台灣大道四段往市區方向慢車道路面改善工程」，預計10月16日至19日夜間分段燙平施工，完工後提升路面平整度，標線防滑係數更將提高至65 BPN，大幅強化市民行車安全。

建設局長陳大田表示，市府持續分段優化台灣大道道路品質，今年7月完成台灣大道一段（自由路二段至綠川東街）及館前路、健行路口改善；9月完成台灣大道二段（漢口路一段至忠明路）快車道燙平；此次接續推動台灣大道四段慢車道改善，逐步落實全市主要幹道鋪面升級。

建設局指出，台灣大道四段鄰近東海大學及台中榮總，平時通勤車流與行人往來頻繁，慢車道承載大量通勤及在地交通需求。此次透過路面燙平改善既有路況，為降低施工對交通的影響，工程採分階段夜間施工，設置安全警示，並視現場施工進度與交通狀況彈性調整管制範圍。

建設局說明，10月16日施作東大路一段至台灣大道四段1391巷；17日施作台灣大道四段1391巷至東海大學第二教學區路口；18日施作東海大學第二教學區路口至中工二路；19日施作中工二路至台灣大道四段671巷。各日施工時間均為每晚9時30分至翌日上午6時30分，最後一晚預計施工至20日上午6時30分。

建設局呼籲，施工期間請用路人提前規畫行車路線，行經施工區域時，務必依循現場交通標誌及交管人員指示行駛，並減速慢行。施工期間如造成用路不便，敬請市民體諒與配合。市府也將持續推動道路改善及養護工程，逐步提升市區道路服務品質，打造安全、舒適及優質的城市交通環境。