快訊

「簡直是一片混亂」回憶大陸行 黃仁勳：吃過的餐廳拿我當代言人

美股早盤／通膨比預期熱…美債殖利率應聲揚 四大指數多走低

最亂監獄再傳醜聞！護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」黑歷史也被挖

聽新聞
0:00 / 0:00

第8屆台中購物節10月24日登場！盧市長任內最終回 力拚8年創2000億元商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中購物節前七屆累計創造1,800億產值，有望今年破2,000億元，再創經濟高峰。記者宋健生／攝影
台中購物節前七屆累計創造1,800億產值，有望今年破2,000億元，再創經濟高峰。記者宋健生／攝影

第8屆台中購物節為市長盧秀燕任內最終回，14日舉辦起跑記者會，宣布活動自10月24日至12月25日全市登場。盧秀燕指出，台中購物節從首屆發票登錄金額25億元躍升至去年374億元，前七屆累計創造1,800億元產值，有望今年破2,000億元，再創經濟高峰。

台中購物節今年以「冠軍之都」為主題，邀集各領域冠軍職人、運動好手與逾150位工商代表見證，串聯全市近27萬店家祭出豐富獎項，結合消費、觀光與國際行銷。

盧秀燕表示，她上任8年來秉持「少政治、重民生、拚經濟」理念，致力照顧全市逾10萬家市場、夜市與巷弄微型企業。當年借鏡百貨周年慶模式，力排眾議首創台中購物節，將大部分預算化為現金與好禮回饋民眾，打造全國除統一發票兌獎外，最大規模的現金獎活動。

盧秀燕強調，購物節從首屆登錄25億元躍升至去年374億元，成長逾14倍，帶動全國產值突破700億元，去年更吸引外縣市60億元消費。前七屆登錄金額累計已破1,800億元，加上今年預計將創造累計高達2,000億元的營業額。

站穩腳步後，市府在不增加額外經費下將預算一拆為三，延伸創立「台中鍋烤節」與照顧攤商的「物調券」，成為中央取經標竿。盧秀燕感謝全市商家自主加碼與市民相挺，配合「台中通TCPASS」APP全線上服務，讓台中慶典經濟累計榮獲全球11項大獎。

經發局表示，今年維持「天天抽3千、周周抽10萬、月月抽百萬、隔周抽汽車」及壓軸抽好宅。此外，長榮航空（2618）獨家合作抽出2張全球不限航點來回機票，市府也加碼抽日韓熱門航線機票，串聯消費與國際觀光。

民眾自14日起即可至「台中通TCPASS」APP登錄發票，10月15日至23日每日抽200名贈送超商禮券、午茶券或太陽餅禮盒。

經發局提醒，即日起的暖身與正式活動（10月24日至12月25日）發票分開計算，10月26日起正式啟動各項大獎抽獎。詳情請至台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/）或臉書粉專查詢。

今日活動，包含立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶、市議員劉士州、市府秘書長黃崇典、經發局長張峯源、在地運動選手吳宗修、蕭艾娜、梁曉楓、普波騰列、王靖蓉、柳琮祐、陳詠綺、冠軍職人何堂立、許令効、詹湘鎔、柳皓雲、林炳彰、陳立喆、徐紹桓、陳冠羽、周軒瑋、市府各局處首長及各區公所代表。

以及台中市商業會輔導理事長賴正庭、台中市大台中商業會理事長林源隆、台中市商業發展促進會副理事長余瑞麟、陳武奇、台中市肉品市場董事長吳桂森、台中魚市場總經理廖苑君、各區農會、台中市各大商圈市場夜市、台中市各大商業同業公會均與會。

台中慶典經濟榮獲11項國內外大獎。記者宋健生／攝影
台中慶典經濟榮獲11項國內外大獎。記者宋健生／攝影

第8屆台中購物節為市長盧秀燕任內最終回，今日宣布活動自10月24日至12月25日全市登場。記者宋健生／攝影
第8屆台中購物節為市長盧秀燕任內最終回，今日宣布活動自10月24日至12月25日全市登場。記者宋健生／攝影

台中 購物 盧秀燕

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盧秀燕舉辦任內最後購物節起跑 為這個原因希望明年續辦

百業共榮！中市府經發局串聯39品牌迎五金展商機 打造會展經濟新引擎

國際五金博覽會10月20日登場 台中串聯39名店憑展證吃住買玩爽領折扣

籲卸任前給市民答案！台中市議員提臨時動議 喊話盧市府加碼「普發現金」

相關新聞

肉圓、爌肉飯、肉乾到蛋黃酥 彰化12味南瑤宮「廟埕辦桌」

由彰化市70年老字號商鋪水根行發起籌組的「彰化縣國際觀光發展協會」，今天在彰化南瑤宮舉行成立大會。協會集結70多家來自全縣各鄉鎮市業者，涵蓋美食小吃、旅宿、伴手禮、文化導覽、咖啡館、觀光工廠及藝術創作等領域，期望透過跨界合作，打造具城市特色的觀光品牌。

彰化好吃好玩哪幾家？ 12位在地老闆帶路公開私藏名單

彰化人有那些美食與好去處？彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，包括知名的阿泉爌肉、阿讚爌肉等老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。

台中柳川成冷氣墳場？遭扔數台冷氣機引市民公憤 環保局要查了

有網友PO文表示，今天上午行經台中柳川，竟發現柳川被丟了好幾台疑似冷氣室內機設備，並諷「最近天氣很熱，但也不用貼心到幫魚裝冷氣吧！」PO文一出，引發公憤，網友紛紛指亂丟者沒公德心。台中市環保局說明，將派員稽查、並已通知清除。

台中西屯要道路面升級！ 台灣大道四段慢車道10月16日起連4晚夜間燙平

台中市西屯區重要交通動脈台灣大道四段即將迎來路面大升級，建設局宣布，投入1000萬元，辦理「台灣大道四段往市區方向慢車道路面改善工程」，預計10月16日至19日夜間分段燙平施工，完工後提升路面平整度，標線防滑係數更將提高至65 BPN，大幅強化市民行車安全。

文山焚化廠爆移植爭議 環團怒批：274樹遭斷頭強剪…環保局說話了

台中市文山焚化廠汰舊換新逾百億元BOT案今開工。環保團體大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴指出，前置程序倉促施工，不到1個月新建基地274棵樹木全數「移植」完畢，遭斷頭強剪、根系受傷。對此，環保局說明，BOT案樹木移植存活率達93%，將持續督促廠商落實養護。

盧秀燕舉辦任內最後購物節起跑 為這個原因希望明年續辦

台中市政府今舉辦市長盧秀燕任內最後一屆的購物節起跑記者會。因為台中購物節明年預算已全數遭凍結，盧秀燕特別在記者會上呼籲，希望明年新市長上任後能為預算解凍，繼續舉辦購物節拚經濟，因為「經濟、經濟、經濟」永遠是一個國家、人民、城市最重要的政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。