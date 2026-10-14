第8屆台中購物節10月24日登場！盧市長任內最終回 力拚8年創2000億元商機

第8屆台中購物節為市長盧秀燕任內最終回，14日舉辦起跑記者會，宣布活動自10月24日至12月25日全市登場。盧秀燕指出，台中購物節從首屆發票登錄金額25億元躍升至去年374億元，前七屆累計創造1,800億元產值，有望今年破2,000億元，再創經濟高峰。

台中購物節今年以「冠軍之都」為主題，邀集各領域冠軍職人、運動好手與逾150位工商代表見證，串聯全市近27萬店家祭出豐富獎項，結合消費、觀光與國際行銷。

盧秀燕表示，她上任8年來秉持「少政治、重民生、拚經濟」理念，致力照顧全市逾10萬家市場、夜市與巷弄微型企業。當年借鏡百貨周年慶模式，力排眾議首創台中購物節，將大部分預算化為現金與好禮回饋民眾，打造全國除統一發票兌獎外，最大規模的現金獎活動。

盧秀燕強調，購物節從首屆登錄25億元躍升至去年374億元，成長逾14倍，帶動全國產值突破700億元，去年更吸引外縣市60億元消費。前七屆登錄金額累計已破1,800億元，加上今年預計將創造累計高達2,000億元的營業額。

站穩腳步後，市府在不增加額外經費下將預算一拆為三，延伸創立「台中鍋烤節」與照顧攤商的「物調券」，成為中央取經標竿。盧秀燕感謝全市商家自主加碼與市民相挺，配合「台中通TCPASS」APP全線上服務，讓台中慶典經濟累計榮獲全球11項大獎。

經發局表示，今年維持「天天抽3千、周周抽10萬、月月抽百萬、隔周抽汽車」及壓軸抽好宅。此外，長榮航空（2618）獨家合作抽出2張全球不限航點來回機票，市府也加碼抽日韓熱門航線機票，串聯消費與國際觀光。

民眾自14日起即可至「台中通TCPASS」APP登錄發票，10月15日至23日每日抽200名贈送超商禮券、午茶券或太陽餅禮盒。

經發局提醒，即日起的暖身與正式活動（10月24日至12月25日）發票分開計算，10月26日起正式啟動各項大獎抽獎。詳情請至台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/）或臉書粉專查詢。

今日活動，包含立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶、市議員劉士州、市府秘書長黃崇典、經發局長張峯源、在地運動選手吳宗修、蕭艾娜、梁曉楓、普波騰列、王靖蓉、柳琮祐、陳詠綺、冠軍職人何堂立、許令効、詹湘鎔、柳皓雲、林炳彰、陳立喆、徐紹桓、陳冠羽、周軒瑋、市府各局處首長及各區公所代表。

以及台中市商業會輔導理事長賴正庭、台中市大台中商業會理事長林源隆、台中市商業發展促進會副理事長余瑞麟、陳武奇、台中市肉品市場董事長吳桂森、台中魚市場總經理廖苑君、各區農會、台中市各大商圈市場夜市、台中市各大商業同業公會均與會。

台中慶典經濟榮獲11項國內外大獎。記者宋健生／攝影