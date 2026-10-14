文山焚化廠爆移植爭議 環團怒批：274樹遭斷頭強剪…環保局說話了

台中市文山焚化廠汰舊換新逾百億元BOT案今開工。環保團體大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴指出，前置程序倉促施工，不到1個月新建基地274棵樹木全數「移植」完畢，遭斷頭強剪、根系受傷。對此，環保局說明，BOT案樹木移植存活率達93%，將持續督促廠商落實養護。

徐宛鈴質疑，該BOT案在處理基地前期作業，無視這274棵樹木移植所需適合季節、斷根及養根時間，其中，樹徑大於15公分的原生種樹木有109棵、符合受保護樹木的大樹有5棵，而環保局不僅忽略未主動提報列管，還在上個月底倉促施工，用不到一個月時間全數「移植」完畢，名義上是「移植」，實際上是「種出樹木墳場。」

環保局表示，文山焚化廠BOT案已完成樹木調查、環差核定及計畫備查後，由專業園藝公司執行移植作業。截至今日，多數樹木已萌發新芽，整體存活率達93%，將持續督促廠商落實養護管理，並於移植滿一年時檢驗存活率，若未達契約標準，將要求廠商依1：1.2比例補植，兼顧公共建設推動與生態環境維護。