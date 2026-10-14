中市興建「超巨蛋」16日簽約 成北屯藍綠參選人攻防焦點

台中市「超巨蛋」BOT開發案預計在10月16日簽約，但此議題成為北屯區市議員參選人攻防的焦點。國民黨市議員參選人吳宗學前天批評有綠營市議員質詢時反對興建超巨蛋，呼籲切勿為了政治操作與選舉利益，無視地方長期的期待與區域發展趨勢。對此，民進黨市議員曾朝榮反擊說，他支持蓋超巨蛋，反對的是「割肉讓利」、配套交白卷。

曾朝榮提出3項質疑，第一，動輒數萬人的超巨蛋，市府規畫的周邊腹地是否充足、動線是否完善，還是只顧著畫大餅、倉促定案？第二，如果沒有完整的聯外幹道、大眾運輸與疏運計畫，未來勢必造成周邊居民的交通噩夢。第三，盧秀燕市長即將卸任，卻將主導權與經營利益「割讓」給特定財團，他是本於職責把關，不滿被抹黑。

曾朝榮說，超巨蛋使用的「創研一」用地是要發展創新研發、科技產業；周邊有逢甲大學、中國醫藥大學，更具備發展AI、生醫、高科技產業的條件。這塊土地怎麼使用，關係的不只是今天一座巨蛋，而是台中未來幾十年的產業發展，以及年輕人的工作機會。

吳宗學說，他在市府運動局服務8年，深度參與巨蛋與運動產業園區的各項籌畫與推進，深知每一個規畫環節都經過嚴謹且專業的評估。市民對於興建台中巨蛋及超巨蛋均持高度肯定與支持態度，國際級場館落腳台中不僅是主流民意所向，更是全體市民對城市升級的願景。

他說，北屯區作為台中市人口成長最迅速、最具活力的核心區域，在西屯與北屯的交界興建超巨蛋具有無可替代的重大優勢。交通方面，緊鄰74號快速道路、國道4號及台中捷運，交通網絡四通八達，具備承載大規模賽事與演唱會人潮的絕佳條件。北屯居民絕大多數樂見重大建設落腳在地、樂觀其成。然而，每逢選舉將至，便有政治人物將關乎地方百年的重大建設當作攻防工具，令人痛心。

針對讓利給財團之說，盧秀燕曾在市議會答詢時強調，「當然不會」，議員的臆測對她來講是人身攻擊。就像在台北蓋巨蛋，「經過3個市長沒有人送法辦」，台灣（民間自提BOT建設）公開透明，任何人違法就要接受法律制裁，這種臆測對她來講是「人身攻擊」

市府也說明，超巨蛋是引進民間資金（投資方為台灣人壽），預估整體投資金額達 6百億元，將打造可容納 4 萬 5千 席以上的全台最大複合式場館，目標就是盡力在卸任前爭取定案，作為給市民的重大建設成果。