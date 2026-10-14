肉圓、爌肉飯、肉乾到蛋黃酥 彰化12味南瑤宮「廟埕辦桌」

由彰化市70年老字號商鋪水根行發起籌組的「彰化縣國際觀光發展協會」，今天在彰化南瑤宮舉行成立大會。協會集結70多家來自全縣各鄉鎮市業者，涵蓋美食小吃、旅宿、伴手禮、文化導覽、咖啡館、觀光工廠及藝術創作等領域，期望透過跨界合作，打造具城市特色的觀光品牌。

發起人、水根行總經理邱信翰表示，彰化不缺乏文化、特色與故事，真正需要的是能長期整合地方力量、連結國際的平台。國際旅人想認識的不只是景點與商品，更是城市真實的生活方式，包括飲食、信仰及世代傳承的文化。協會將持續整合地方資源，讓更多人走進彰化、認識彰化。

彰化市長林世賢指出，近年透過寺廟古蹟整修、鐵道文化塑造及美食特色的推廣，彰化已累積深厚觀光底蘊，期待藉由業者共同投入，加速推動彰化成為重要的國際觀光據點。

協會並宣布，將於11月7日在南瑤宮舉辦「2026彰化媽祖平安祭」，以「武啟平安、十二味歲獻、文承古禮、共享平安」為主軸，安排振興社武館開場、南瑤宮團拜祭典、彰化十二味文化唱名、勵英社文館獻藝、文武合禮及平安宴，呈現信仰、地方產業與日常生活交織的文化特色。

「彰化十二味歲獻」將由12家地方店家與職人提供代表性物產，包括水根行肉乾、阿泉爌肉飯、彰化木瓜牛乳大王木瓜牛乳、老担阿璋肉圓、阿樹擔仔麵雞捲、芳月亭菜頭粿、寶珍香桂圓蛋糕、施金玉沐香齋香牌、雄二家烘焙坊蛋黃酥、鄭興珍鳳眼糕、南海茶道茶品，以及溪湖阿讚豬腳爌肉飯，透過傳統宴王儀式敬獻媽祖，並以「廟埕辦桌」款待佳賓。

邱信翰表示，「十二味」不只是12項供品，更象徵彰化百業一整年的努力與成果。藉由敬獻媽祖、分享在地好物，共祈城市平安、百業興旺。