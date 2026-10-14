盧秀燕舉辦任內最後購物節起跑 為這個原因希望明年續辦

台中市政府今舉辦市長盧秀燕任內最後一屆的購物節起跑記者會。因為台中購物節明年預算已全數遭凍結，盧秀燕特別在記者會上呼籲，希望明年新市長上任後能為預算解凍，繼續舉辦購物節拚經濟，因為「經濟、經濟、經濟」永遠是一個國家、人民、城市最重要的政策。

今年舉辦的第8屆購物節活動10月24日登場，一路延續至12月25日聖誕節。並以「冠軍之都」為主題，規畫「天天抽3千、周周抽10萬、月月抽百萬、隔周抽汽車」獎項，並於活動壓軸抽出好宅。同時也與長榮航空合作，抽出2張全球不限航點來回機票。市府也另再抽出台中往返日本、韓國的熱門航線來回機票。

盧秀燕感謝在行銷片中表演的人和相關配合廠商。她說，女市長比較重民生，專業的大公司、行號公司資源多，不需要政府費心，最需要關心的是小企業，甚至是微型企業，像是攤販、市場攤商、麵包店、咖啡店等。

而她看到百貨公司每年舉辦周年慶，打折、回饋，但創造更多商機。因此她也學習，編了3億多元的預算，其中兩億多拿出來發獎金，第一年就有好幾萬人得到5千元獎金，活動也一炮而紅。購物節也由第一年的消費登錄金額25億元，到去年突破374億元，這7年來總計創造了1千8百多億元的商機。

她說，她再兩個多月要卸任，她要很負責任的說，還是希望台中繼續拚經濟，繼續照顧幾十萬的商家、攤商、市場，大家通通可以參加，大家一起拚生意。她也把明年的預算編好了，但是在議會並沒有順利通過，因為被凍結，但那是因為政治因素。

盧秀燕說，下任市長如果想辦，必須要解凍成功。如果這筆錢沒有辦法解凍成功，今年可能是台中市政府最最後一年辦台中購物節。但是，她還是希望能繼續拚經濟下去，因為「經濟、經濟、經濟」永遠是一個國家、人民、城市最重要的政策。

她說，要感謝大家成就台中市，購物節在公私領域各種評比得到冠軍。尤其當別的城市在少子化的時候，台中市不減反增，今年已經來到286萬人，創歷史新高。

包括大台中商業總會理事長林源隆、台中市商業會輔導理事長賴正庭都在記者會上稱讚台中購物節7年來讓大台中有很好的購物環境，為台中市的店家帶來商機，希望明年台中購物節能夠續辦。

台中市政府今舉辦市長盧秀燕任內最後一屆的購物節起跑記者會，同時呼籲明年續辦。記者黃寅／攝影

台中市商業會輔導理事長賴正庭肯定台中購物節並呼籲明年續辦。記者黃寅／攝影

大台中商業總會理事長林源隆稱讚台中購物節7年來讓大台中有很好的購物環境。記者黃寅／攝影