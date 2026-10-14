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彰化好吃好玩哪幾家？ 12位在地老闆帶路公開私藏名單

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。記者劉明岩／攝影

彰化人有那些美食與好去處？彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，包括知名的阿泉爌肉、阿讚爌肉等老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，彰化擁有豐富的美食、景點與特色店家，透過店家老闆的親身推薦，讓旅客從不同角度認識彰化，將旅遊資訊轉化為實際走訪的行程，品嘗在地美食、選購特色商品，感受彰化街區的日常魅力。

城觀處推出「愛玩彰化・老闆帶路」影音宣傳系列，邀請12位彰化在地店家老闆親自帶路，分享平時真正會吃、會玩、會推薦的口袋名單，從巷弄美食、特色店家到私房景點，帶領民眾深入彰化街區，發掘不一樣的旅遊體驗。

「愛玩彰化・老闆帶路」以在地人的日常生活為出發點，透過快問快答，揭開老闆們的私房消費地圖，包括「不想被人知道的店」、「下班會去哪裡」、「心情不好會去哪裡」、「外地朋友來彰化會帶他去哪裡」，以及「一個月會吃超過四次的店」等話題，分享真正融入生活的美食與遊玩選擇，讓民眾不只看見熱門景點，更能按圖索驥，探索值得造訪的在地好店。

城觀處表示，活動從明天（15日）起，在「愛玩彰化」LINE官方帳號正式上線，12位參與店家也將設置印有老闆頭像的特色海報，民眾到店掃描QR Code，即可觀看推薦影片，跟著老闆的私房名單安排彰化美食之旅。

此外，「愛玩彰化」Facebook粉絲專頁每週將推出2支影片，並舉辦抽獎活動，送出店家特色商品或好禮，邀請民眾邊看影片、邊規劃行程，親自走訪推薦店家，以實際消費支持彰化在地商家。更多活動資訊及最新消息，可關注「愛玩彰化」LINE官方帳號、Facebook粉絲專頁及彰化旅遊資訊網。

彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，包括知名的阿泉爌肉、阿讚爌肉等老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。</p><!--8--><p> 記者劉明岩／攝影
彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，包括知名的阿泉爌肉、阿讚爌肉等老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。

記者劉明岩／攝影

彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府邀請12位彰化在地店家老闆，親自帶路吃喝玩彰化，10月15日上線，透過影音宣傳，挖掘私房美食與特色好店。記者劉明岩／攝影

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