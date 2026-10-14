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彰化漁港後續工程拚2029年完工 25.99億元經費仍缺近12億元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在彰濱工區舉辦「彰化漁港近程第二階段及中程計畫工程動土典禮」，包括完善漁船停泊區、興建魚市場等，預計2029年完工。圖／縣府提供
彰化縣政府今天在彰濱工區舉辦「彰化漁港近程第二階段及中程計畫工程動土典禮」，包括完善漁船停泊區、興建魚市場等，預計2029年完工。圖／縣府提供

彰化縣政府今天在彰濱工區舉辦「彰化漁港近程第二階段及中程計畫工程動土典禮」，包括完善漁船停泊區、興建魚市場等，預計2029年完工。總經費約25.99億元，採分年編列預算辦理，縣府投入14.13億元，仍有近12億元資金缺口，縣長王惠美希望中央持續挹注經費，加速漁港建設，減輕地方財政負擔。

王惠美表示，彰化漁港是縣府轄管第二類漁港，也是縣內唯一免候潮漁港，從擔任議員期間至今，她持續向中央爭取土地及建設經費，縣府取得土地後，於2001年至2014年推動第一期工程。彰化漁港歷經多年建設，已於去; 年6月13日開港啟用漁筏停泊區，目前開放155艘漁船筏進駐。

王惠美指出，考量鄰近彰濱工業區開發及港區防護需求，這次工程將辦理北側漁筏停泊區圍堤、碼頭及公共土地填築，以及中程計畫區部分漁船碼頭等建設。完成後，近程規劃的290席漁筏停泊區將全數到位，並提供100噸級以下、CT0至CT4等級漁船至少30席船位，改善港池淤積問題，提升港區安全及漁船停泊、作業機能。

王惠美表示，彰化漁港第二階段及中程計畫全區建設，包括完善漁船停泊區、興建魚市場等，總經費約25.99億元，扣除縣府投入的14.13億元，仍有近12億元資金缺口，希望中央持續挹注經費，加速漁港建設，減輕地方財政負擔，打造漁民安心作業的重要基地。

彰化區漁會總幹事陳威谷表示，彰化漁港仍有不少經費需要爭取，期盼立法委員協助向中央爭取資源。漁民自2014年起盼望漁港建設完成至今已10多年，希望工程加速推動，讓漁民不必再苦等。議員施佩妤則表示，彰化擁有漫長海岸線，港口建設須經整體規劃，期盼透過完善建設帶動地方發展，保障漁民生計與安全。

縣府農業處表示，彰化漁港目前已開港營運，工程將採「營運中施工」方式辦理，施工期間將妥善規劃施工區域及漁船筏進出動線，並與漁會、漁民保持密切溝通，在確保施工安全的同時，降低工程對既有漁業作業的影響，兼顧漁民實際需求。

彰化縣政府今天在彰濱工區舉辦「彰化漁港近程第二階段及中程計畫工程動土典禮」，包括完善漁船停泊區、興建魚市場等，預計2029年完工。圖／縣府提供
彰化縣政府今天在彰濱工區舉辦「彰化漁港近程第二階段及中程計畫工程動土典禮」，包括完善漁船停泊區、興建魚市場等，預計2029年完工。圖／縣府提供

彰化縣政府今天在彰濱工區舉辦「彰化漁港近程第二階段及中程計畫工程動土典禮」，包括完善漁船停泊區、興建魚市場等，預計2029年完工。圖／縣府提供
彰化縣政府今天在彰濱工區舉辦「彰化漁港近程第二階段及中程計畫工程動土典禮」，包括完善漁船停泊區、興建魚市場等，預計2029年完工。圖／縣府提供

彰化漁港歷經多年建設，已於去年6月13日開港啟用漁筏停泊區，目前開放155艘漁船筏進駐。圖／縣府提供
彰化漁港歷經多年建設，已於去年6月13日開港啟用漁筏停泊區，目前開放155艘漁船筏進駐。圖／縣府提供

彰化縣政府今天在彰濱工區舉辦「彰化漁港近程第二階段及中程計畫工程動土典禮」，包括完善漁船停泊區、興建魚市場等，預計2029年完工。圖／縣府提供
彰化縣政府今天在彰濱工區舉辦「彰化漁港近程第二階段及中程計畫工程動土典禮」，包括完善漁船停泊區、興建魚市場等，預計2029年完工。圖／縣府提供

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