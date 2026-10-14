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台中柳川成冷氣墳場？遭扔數台冷氣機引市民公憤 環保局要查了
有網友PO文表示，今天上午行經台中柳川，竟發現柳川被丟了好幾台疑似冷氣室內機設備，並諷「最近天氣很熱，但也不用貼心到幫魚裝冷氣吧！」PO文一出，引發公憤，網友紛紛指亂丟者沒公德心。台中市環保局說明，將派員稽查、並已通知清除。
網友laityaelen今在Threads上PO文表示，「到底是誰這麼沒有公德心」？柳川好不易整治得漂漂亮亮，結果有人把河道當成大型家電回收場，強調「冷氣壞了可以找回收業者，真的不用請魚幫忙處理」，並已透過台中市政府信箱通報，請水利局及環保局協助清除與調查。
台中市環保局表示，針對市民反映柳川遭棄置冷氣設備一事，將派員前往現場稽查，並已通知水體維護機關派員清除。如查獲違規行為人，可依廢棄物清理法相關規定，處最高10萬元罰款。民眾如發現環境汙染，可撥打環保報案專線04-23280380，環保局獲報後將盡速派員查處。
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