彰化漁港第二階段動土 縣府投入約14億拚完善設施

彰化漁港近程第二階段工程及中程計畫今天動土；縣府指出，工程包括北側漁筏停泊區圍堤、碼頭及中程計畫區部分漁船碼頭等設施，完工後可減緩原始土坡泥沙滑落造成的港池淤積。

彰化縣政府上午在鹿港鎮彰濱產業園區西北角，舉行「彰化漁港近程第二階段及中程計畫工程動土典禮」，彰化縣長王惠美、彰化區漁會總幹事陳威谷等人出席。

王惠美致詞時說，工程經費約新台幣14億元，由縣府負責，工期約900日曆天，預計民國118年完工，完工後將可完善港區防護、碼頭及漁船筏停泊等基礎設施，提升港區整體安全與作業機能，持續打造彰化縣漁業發展的重要基地。

王惠美指出，工程將辦理近程第二階段及中程計畫部分建設，包括北側漁筏停泊區圍堤、碼頭、公共土地填築等項目，以及中程計畫區部分漁船碼頭等設施，近程290席的漁筏停泊區將全數完成，再提供100噸級以下漁船至少30席船位，減緩原始土坡泥沙滑落造成的港池淤積，整體提升港區功能性，讓漁民有安全便利的作業環境。

縣府說明，第二階段及中程計畫全區建設包含完善漁船停泊區、興建魚市場等，經費約需25億多元，扣除縣府挹注的14億元，尚有近12億元的資金缺口，希望中央持續挹注經費，協助地方加速完成彰化漁港開發，讓整體建設更具效益，並減輕地方財政負擔。