比照中火！文山焚化廠BOT案開工 盧秀燕：打掉重練讓「鄰避變鄰聚」

台中市文山焚化廠汰舊換新BOT案今開工，新廠力拚2030年營運。市長盧秀燕致詞時說，她任內首重空汙改善，已要求中火「增氣拆煤」，改為最現代化的燃氣發電，燃煤機組一定要拆；文山焚化廠也是如此，採「先建後拆」，未來空汙改善，才能吸引投資，帶動地方繁榮。

今天的開工典禮，包括盧秀燕、立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣、台泥董事長張安平、台泥文山環保科技董事長蔡立文等人到場共襄盛舉。

盧秀燕還對江啟臣交代，「啟臣認真選，如果是你的話，你要把它好好完成，有效經營」，解決環保局清潔員工作負擔、清運業者大排長龍及市民激增、垃圾爆增問題，建置好的環境，讓鄰近的南屯、大肚更繁榮。

盧秀燕說明，文山焚化廠營運30年，隨著市區人口增加，早已不敷使用，成為都市之瘤，前朝原本打算花10億修建，但她8年前上任後，發現修建後增加不到10%，無法消化垃圾，空汙、環境一樣惡劣，地方也無法發展，因此需要「打掉重練」，改為最現代化設施，由於經費高達百億元，因此採取BOT，這是她8年任內花最大心思，把鄰避設施改為鄰聚地標設施。

環保局說明，該BOT案去年底由環保局與台泥文山環保科技公司簽約，採「建新拆舊」原則，確保不影響台中市垃圾處理下興建新廠，並同步與與日本三菱重工簽訂焚化及發電設備採購契約，目前焚化爐爐床及發電設備等核心機組製造中，預計2028年1月陸續運抵台灣安裝，興建期程縮短為4年，2030年營運。

環保局長吳盛忠說明，新廠完工後，垃圾日處理量從現行600噸提升至900噸，提升約50%、發電效率從現行15%提升至25%以上，提供穩定且高效率的再生能源電力，並導入高效燃燒、先進空汙防制及能源回收設備，大幅降低汙染物排放外。

台中市文山焚化廠。記者趙容萱／攝影

台中市文山焚化廠汰舊換新BOT案今開工。記者趙容萱／攝影