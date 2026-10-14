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政策太艱澀沒人看？道安宣導改走社群路線 AI助攻白話溝通

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府舉辦全國交通安全宣導人員專業研習，導入社群傳播及AI圖卡、影片製作，提升道安宣導效能。圖／南投縣政府提供
南投縣政府舉辦全國交通安全宣導人員專業研習，導入社群傳播及AI圖卡、影片製作，提升道安宣導效能。圖／南投縣政府提供

交通安全宣導也要跟上數位潮流！南投縣政府13日至14日在日月潭舉辦全國交通安全宣導人員專業研習，課程導入社群傳播、文案設計及AI圖卡與影片製作，透過科技與生活化溝通，讓交通安全觀念轉化為民眾日常用路習慣。

交通部路政及道安司司長吳東凌表示，道安宣導善用AI科技已是趨勢，交通事故逐年降低，顯示各界努力逐漸展現成效。他指出，交通安全不只是執法與工程，更重要的是交通文化與習慣的建立，希望透過教育宣導，讓民眾學會速度管理，做到快樂出門、平安回家。

南投縣政府新聞及行政處處長蔡明志表示，交通安全人人都知道，關鍵是如何讓「知道」變成「重視」。同一件事重複宣導，才能逐漸養成習慣，感謝交通部辦理專業研習，也歡迎全國宣導人員到南投交流。

研習緊扣數位傳播趨勢，安排「社群網路宣導策略」、「宣導文案設計」及「AI宣導圖卡及影片製作」等課程，從受眾需求、訊息設計到數位素材製作，協助學員掌握更貼近民眾的溝通方式，讓交通安全訊息更容易理解、傳播。

授課講師陳荐宏表示，政策、交通與安全議題往往讓民眾覺得艱澀，透過課程學習，可以將政策轉化為白話、易懂的內容，讓民眾清楚掌握重點。

中華創新媒體與商業發展協會理事長陳佩君則提醒，AI工具雖然發達，文案製作看似能仰賴科技完成，但政策溝通仍有許多細節需要人工把關。政策往往知易行難，如何讓民眾理解並付諸行動，仍是宣導工作的挑戰。

除課程研習外，活動也安排環湖自行車道路安全導覽健行，讓學員將交通安全教育延伸至實際道路環境；第二天舉辦各縣市宣導作法座談會，促進中央與地方交流，分享不同宣導經驗。

南投縣政府表示，期盼透過兩天研習，整合各地宣導資源，精進政策溝通、創意文案及數位應用，讓安全用路觀念融入日常生活，共同營造更友善、安全的交通環境。

交通部路政及道安司司長吳東凌表示，道安宣導結合AI科技已是趨勢，盼透過教育建立民眾正確用路習慣。圖／南投縣政府提供
交通部路政及道安司司長吳東凌表示，道安宣導結合AI科技已是趨勢，盼透過教育建立民眾正確用路習慣。圖／南投縣政府提供

道安 溝通 社群 南投

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