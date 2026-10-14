台中崇德殯儀館改建2031年完工 盧秀燕：未來有國際化殯葬園區

台中市使用逾57年的「崇德殯儀館」今動工改建，將斥資42.6億元興建為主建物地上 6 層、地下 4 層的現代化立體生命禮儀園區，預計於 2031 年完工。市長盧秀燕今親自主持動工典禮，並欣慰表示，這一工程終得在任內動工，讓市民有符合國際化都市的殯葬園區。

連同此一建設，加上將化身為公園、藝文場館以及商業與住宅的台中市肉品市場，以及也將重建為社會住宅和商場的中央市場，台中市北區歷來3大市民最急切改善的痛點，在盧秀燕任內都獲得改善。

盧秀燕致詞時說，崇德殯儀館原是1969年興建，當時未合併的台中市人口僅43萬人，但如今同樣8個區人口已達124萬人，殯儀館早已不敷使用。館內動線零亂、停車空間不足，民眾早有改建呼聲。

她說，她擔任市長有決心一定要改變、改革和改建，但她有決心改建，卻遇到3大困難，第一是有人反對，有人介入、阻撓，甚至有人為了政治因素而杯葛。第二是經費達42.6億元，預算龐大，但即使「賣地也要蓋，非做不可」。第三，北區是人口密集度第一名，現地改建是穿著衣服改衣服，非常困難，所幸採取「先建後拆」方式；先花10億元在旁邊蓋了中賓停場車，解決停車問題，再逐步開工，問題都獲解決。

盧秀燕特別感謝在座的北區市議員陳文政、陳政顯和其他多位民代，表示有他們「護航」殯儀館才得以改建。她也特別向國民黨市長參選人江啟臣說，希望他努力當選，後面接棒讓園區順利完成。

江啟臣致詞說，這是所有開工典禮中最功德的一件，「這樣積功德的事情，報告市長，我一定全力完成」。他說，一生中有多場畢業典禮，但人生中的最後一場畢業典禮，我們一直少了一個更漂亮、更莊嚴的禮堂。盧市長任內給了很多學校漂亮和舒適的禮堂，但他要謝謝盧市長給大家一個人生畢業典禮最棒和最尊嚴的禮堂，等它完成後，會是一個莊嚴的人生畢業典禮禮堂，而不僅是一個殯葬設施。

新的園區從崇德路進入後是一個大公園，車輛可以直接駛入地下室停車場；一旁的柳川一併整治成景觀水域。原本的禮廳由18間增為32間，另還新設60個靈堂；靈位由265個增為420個，冷凍庫由350屜增為715屜，停車位由94個增為456個。

台中市使用逾57年的「崇德殯儀館」今動工改建，市長盧秀燕說明興建和設計方式。記者黃寅／攝影

台中市使用逾57年的「崇德殯儀館」今動工改建，預計於 2031 年完工。記者黃寅／攝影

台中市使用逾57年的「崇德殯儀館」今動工改建，預計於 2031 年完工。記者黃寅／攝影

台中市使用逾57年的「崇德殯儀館」今動工改建，市長盧秀燕說明興建和設計方式。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣說，這是所有開工典禮中最功德的一件。記者黃寅／攝影