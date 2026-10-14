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南投綠美橋要「穿回紅衣」 市民票選復刻老味道、明年白天得封橋

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市綠美橋啟動改善工程，總經費8400萬元，除全面提升橋梁結構安全，也將恢復早期朱紅色外觀。圖／南投市公所提供
南投市綠美橋啟動改善工程，總經費8400萬元，除全面提升橋梁結構安全，也將恢復早期朱紅色外觀。圖／南投市公所提供

南投市重要交通橋梁綠美橋啟動改善工程，總經費8400萬元，除更換吊索、螺栓及改善排水系統，也將依市民票選結果恢復早期朱紅色外觀，預計2027年9月完工。配合施工，明年2月至4月預計每日白天封橋，車輛須改道軍功橋通行。

綠美橋橫跨貓羅溪，連結南投市軍功里與平和里，隨著使用年限增加，部分鋼構及吊索設施逐漸老化。南投縣政府與南投市公所合作推動改善工程，9月20日開工，今天舉辦祈福典禮暨地方說明會，向居民說明工程內容及交通管制措施。

改善工程原核定經費7500萬元，包括中央補助5022萬元、縣府負擔1889萬元及南投市公所配合589萬元，市公所另籌措900萬元改善橋梁外觀，總經費達8400萬元。

工程內容包括更換52處吊索、20處索夾及52處吊索防水系統，進行鋼構塗裝、排除箱內積水、增設1144處梁底排水孔、更換5600顆螺栓及維修橋梁人孔等，從結構安全到排水防水全面改善，提升橋梁耐久性。

市公所預計明年2月至4月，配合吊索更換及塗裝工程，每日上午9時至下午4時封閉綠美橋，車輛可改由上游軍功橋繞行，實際管制日期將另行公告。

這次工程另一項特色，是橋梁外觀顏色由市民共同決定。市公所透過「南投市事通」APP及紙本投票，讓民眾票選橋體新色，最後由恢復原有朱紅色勝出。未來橋梁將換上朱紅新裝，搭配貓羅溪沿岸景觀，展現不同以往的城市風貌。

南投市長張嘉哲表示，綠美橋不僅是地方重要交通動脈，也是南投市代表性景觀，這次整建兼顧結構安全與城市美學，透過市民票選決定橋梁顏色，也讓居民參與公共建設。市公所未來將與縣府持續合作，確保工程品質、降低施工對交通的衝擊，並每年固定編列維護保養經費，讓綠美橋成為安全、美觀的城市地標。

南投市綠美橋改善工程舉辦祈福典禮暨地方說明會，向居民說明施工內容及交通管制措施。圖／南投市公所提供
南投市綠美橋改善工程舉辦祈福典禮暨地方說明會，向居民說明施工內容及交通管制措施。圖／南投市公所提供

南投市綠美橋將更換吊索、螺栓並改善排水系統，預計2027年9月完工，提升橋梁安全與耐久性。圖／南投市公所提供
南投市綠美橋將更換吊索、螺栓並改善排水系統，預計2027年9月完工，提升橋梁安全與耐久性。圖／南投市公所提供

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