使用逾44年！員林林厝派出所新廳舍動土 預計2028年完工

使用逾44年的彰化縣警察局員林分局林厝派出所，彰化縣政府斥資4680萬元辦理新建，規畫現代警政勤務需求，規劃完善的辦公、勤務及警民服務空間，今天由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定後年完工。

今天的林厝派出所新建辦公廳舍動土典禮，包括縣長王惠美、副議長許原龍、警察局長陳世煌及各級民代出席，王惠美表示，林厝派出所現有辦公廳舍興建於1982年4月，使用迄今已逾44年，隨著地方發展及警政業務日益繁重，加上林厝派出所編制員警20名，原有廳舍內部空間已顯侷促，不僅影響員警辦公及勤務運作，也已難以因應現代警政及為民服務需求，因此新建辦公廳舍確有必要性。

王惠美表示，林厝派出所新建廳舍規劃興建地上3層，總樓地板面積207.83坪，工程經費4680萬元，預計2028年完工。新建廳舍將依現代警政勤務需求，規劃完善的辦公、勤務及警民服務空間，完工啟用後，不僅可大幅改善員警辦公環境，也能進一步提升執勤效能及為民服務品質。

王惠美指出，「工欲善其事，必先利其器」，縣府自2019年起，總共編列約11億元預算，全面規劃興建16處警察辦公廳舍，希望逐步改善基層員警的辦公及備勤環境，能夠無後顧之憂，全心投入治安、交通及為民服務工作。

使用逾44年的彰化縣警察局員林分局林厝派出所，今天由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定後年完工。記者劉明岩／攝影