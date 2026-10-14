快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

使用逾44年！員林林厝派出所新廳舍動土 預計2028年完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
使用逾44年的彰化縣警察局員林分局林厝派出所，今天由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定後年完工。記者劉明岩／攝影
使用逾44年的彰化縣警察局員林分局林厝派出所，今天由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定後年完工。記者劉明岩／攝影

使用逾44年的彰化縣警察局員林分局林厝派出所，彰化縣政府斥資4680萬元辦理新建，規畫現代警政勤務需求，規劃完善的辦公、勤務及警民服務空間，今天由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定後年完工。

今天的林厝派出所新建辦公廳舍動土典禮，包括縣長王惠美、副議長許原龍、警察局長陳世煌及各級民代出席，王惠美表示，林厝派出所現有辦公廳舍興建於1982年4月，使用迄今已逾44年，隨著地方發展及警政業務日益繁重，加上林厝派出所編制員警20名，原有廳舍內部空間已顯侷促，不僅影響員警辦公及勤務運作，也已難以因應現代警政及為民服務需求，因此新建辦公廳舍確有必要性。

王惠美表示，林厝派出所新建廳舍規劃興建地上3層，總樓地板面積207.83坪，工程經費4680萬元，預計2028年完工。新建廳舍將依現代警政勤務需求，規劃完善的辦公、勤務及警民服務空間，完工啟用後，不僅可大幅改善員警辦公環境，也能進一步提升執勤效能及為民服務品質。

王惠美指出，「工欲善其事，必先利其器」，縣府自2019年起，總共編列約11億元預算，全面規劃興建16處警察辦公廳舍，希望逐步改善基層員警的辦公及備勤環境，能夠無後顧之憂，全心投入治安、交通及為民服務工作。

使用逾44年的彰化縣警察局員林分局林厝派出所，今天由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定後年完工。記者劉明岩／攝影
使用逾44年的彰化縣警察局員林分局林厝派出所，今天由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定後年完工。記者劉明岩／攝影

使用逾44年的彰化縣警察局員林分局林厝派出所，今天由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定後年完工。記者劉明岩／攝影
使用逾44年的彰化縣警察局員林分局林厝派出所，今天由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定後年完工。記者劉明岩／攝影

員林 王惠美 彰化縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公私協力打造現代化綠色辦公環境 國產署原光復南路廳舍改建案今開工

連江縣政府大樓搬遷 門前菜園風景將成歷史

台南中營國小北棟教室啟用 師生歡喜優質學習環境

瑞儀光電持續深耕高雄 新建廠房今上梁

相關新聞

政策太艱澀沒人看？道安宣導改走社群路線 AI助攻白話溝通

交通安全宣導也要跟上數位潮流！南投縣政府13日至14日在日月潭舉辦全國交通安全宣導人員專業研習，課程導入社群傳播、文案設計及AI圖卡與影片製作，透過科技與生活化溝通，讓交通安全觀念轉化為民眾日常用路習慣。

台中崇德殯儀館改建2031年完工 盧秀燕：未來有國際化殯葬園區

台中市使用逾57年的「崇德殯儀館」今動工改建，將斥資42.6億元興建為主建物地上 6 層、地下 4 層的現代化立體生命禮儀園區，預計於 2031 年完工。市長盧秀燕今親自主持動工典禮，並欣慰表示，這一工程終得在任內動工，讓市民有符合國際化都市的殯葬園區。

使用逾44年！員林林厝派出所新廳舍動土 預計2028年完工

使用逾44年的彰化縣警察局員林分局林厝派出所，彰化縣政府斥資4680萬元辦理新建，規畫現代警政勤務需求，規劃完善的辦公、勤務及警民服務空間，今天由縣長王惠美等人主持動土儀式，預定後年完工。

台中花毯節「甜點王國」 三麗鷗七大主題展區與19公尺主花毯揭曉

台中市政府觀光旅遊局將於10月31日至11月22日辦理「2026台中國際花毯節」，以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗規劃七大主題展區，並邀請Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、彼安諾及人魚漢頓七位明星，共同展開一場花卉與甜點交織的奇幻旅程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。