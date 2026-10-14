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豐原大蔥水餃、鹹冰淇淋登場 豐原農會和北斗農會、弘光科大推新商品

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區農會今天在台中市政府陽明市政大樓舉辦「蔥滿新滋味－豐原大蔥新品發表記者會」，發表「豐原大蔥鮮肉水餃」及「豐原大蔥鹹冰淇淋」兩項創新產品。記者游振昇／攝影
台中市豐原區農會今天在台中市政府陽明市政大樓舉辦「蔥滿新滋味－豐原大蔥新品發表記者會」，發表「豐原大蔥鮮肉水餃」及「豐原大蔥鹹冰淇淋」兩項創新產品。記者游振昇／攝影

台中市豐原區農會今天在台中市政府陽明市政大樓舉辦「蔥滿新滋味－豐原大蔥新品發表記者會」，發表「豐原大蔥鮮肉水餃」及「豐原大蔥鹹冰淇淋」兩項創新產品，希望透過跨域合作與農產加工，突破大蔥產季限制，進一步落實全株利用、減少農產耗損，也能品嘗到豐原大蔥美味。

今天推出的「豐原大蔥鮮肉水餃」，豐原區農會與北斗鎮農會跨縣市合作，將豐原大蔥的鮮甜香氣融入鮮肉內餡，讓大蔥不再只是料理中的配角，而能成為餐桌上的主角；另一項「豐原大蔥鹹冰淇淋」，與弘光科技大學食品科技系合作研發，以更年輕、新穎的方式重新詮釋大蔥風味，打破消費者對傳統農產品的想像。

大蔥（Naganegi）具有蔥白長而粗、肉質柔嫩的特色，生食辛香，經加熱後辛辣味降低、甜味增加，適合煮物加工。豐原區農會產品發表會中，弘光科技大學食品科技系教授林麗雲將發表鹹甜蔥味的大蔥冰淇淋。林麗雲指出，大蔥蔥白甜味獨特，要如何保留這個特色，她和研發團隊花心思試過很多配方，以蔥白蔥綠最佳比例加入冰淇淋原料中，製作成鹹中帶甜蔥味的冰淇淋，微鹹中可以帶出大蔥的甜味及好風味。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，生鮮大蔥除了漂亮、飽滿的蔥白可食用外，常被丟棄的蔥綠其實同樣具有食用價值，農會近年持續思考如何透過加工技術完整利用整根大蔥，從暢銷的大蔥味噌湯，到這次水餃、冰淇淋等新品，都是希望實踐惜食、減少耗損與達到農業永續的理念。

蔡森揚表示，豐原區農會不只是要把大蔥賣出去，更要把大蔥的價值留下來，打破新鮮大蔥有產季限制，透過冷凍、加工與產品研發，可以延長保存及銷售時間，同時創造更多元的大蔥產品，讓消費者一年四季皆能品嚐到豐原大蔥的鮮甜。

豐原區農會推廣部吳炫東主任表示，農產品要被更多人認識，除了「種得好」，也必須思考「怎麼吃、怎麼賣、怎麼讓下一代願意認識」。此次新品研發也是農會推動食農教育的延伸，透過產官學跨領域的合作，把農民辛苦種植的大蔥轉化為更貼近現代消費習慣的商品，讓消費者從「吃一顆水餃、嚐一口冰淇淋」開始認識產地，進而支持在地農業。即日起「豐原大蔥鮮肉水餃」與「豐原大蔥鹹冰淇淋」兩款新品正式開賣！可至「台中領鮮」電商平台選購。

台中市豐原區農會今天在台中市政府陽明市政大樓舉辦「蔥滿新滋味－豐原大蔥新品發表記者會」，發表「豐原大蔥鮮肉水餃」及「豐原大蔥鹹冰淇淋」兩項創新產品。記者游振昇／攝影
台中市豐原區農會今天在台中市政府陽明市政大樓舉辦「蔥滿新滋味－豐原大蔥新品發表記者會」，發表「豐原大蔥鮮肉水餃」及「豐原大蔥鹹冰淇淋」兩項創新產品。記者游振昇／攝影

台中市豐原區農會今天在台中市政府陽明市政大樓舉辦「蔥滿新滋味－豐原大蔥新品發表記者會」，發表「豐原大蔥鮮肉水餃」及「豐原大蔥鹹冰淇淋」兩項創新產品。記者游振昇／攝影
台中市豐原區農會今天在台中市政府陽明市政大樓舉辦「蔥滿新滋味－豐原大蔥新品發表記者會」，發表「豐原大蔥鮮肉水餃」及「豐原大蔥鹹冰淇淋」兩項創新產品。記者游振昇／攝影

水餃 豐原 弘光科大

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