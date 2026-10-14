台中花毯節「甜點王國」 三麗鷗七大主題展區與19公尺主花毯揭曉

台中市政府觀光旅遊局將於10月31日至11月22日辦理「2026台中國際花毯節」，以「甜點王國」為主題，攜手三麗鷗規劃七大主題展區，並邀請Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、彼安諾及人魚漢頓七位明星，共同展開一場花卉與甜點交織的奇幻旅程。

今年園區使用33種花種，花種數歷屆新高，栽植近11萬株精緻草花，花卉種植面積超過1萬平方公尺，透過不同色彩、花藝與造景設計，呈現豐富多變的主題場景。

觀旅局長陳美秀表示，七大主題展區描繪各個明星的專屬場景，如以酷洛米為題搭配紫色花海及甜甜圈元素，營造繽紛迎賓景致的「糖衣花園」；Hello Kitty慵懶地趴在巨型草莓上，莓紅花毯與甜點裝飾相互交織出「莓好時光」；大耳狗喜拿以柔軟雲朵、棉花糖與盛開花球，呈現輕柔自在花園氛圍的「軟綿夢境」；其中人魚漢頓與好朋友小百合坐在巨大巧克力上的「巧克奇境」，更是睽違多年再次設置觀景平台，並首創複合式創意裝置，結合戶外觀景與室內花藝空間，旅人可以登高欣賞山景與花毯景致，也能走入由真實花卉、光影與鏡像交織的空間，打造全台唯一的室內鏡面真花花毯，帶來不同於戶外花海的探索體驗。

陳美秀表示，明星們各自在專屬展區與旅人見面，也將於主花毯齊聚。高達19公尺的甜點城堡矗立花海中央，以花朵、蛋糕與糖果層層堆疊，七位三麗鷗明星共同現身，成為「甜點王國」的核心場景。從不同角度欣賞，都能看見花卉藝術與甜點造景交織出的豐富層次。

觀旅局指出，今年主花毯加入歷屆最多的機械動態設計，結合Hello Kitty的旋轉演出與煙霧泡泡、雪花等特效，讓原本靜態的花卉作品隨著充滿歡樂氛圍的三麗鷗音樂展現豐富變化。這座19公尺高的甜點城堡巧妙化身為大型音樂盒劇場，帶來視覺、聽覺與動態交織的主花毯秀。展演將於每日上午9時至下午4時期間每30分鐘登場一次；園區同步推出問卷回饋活動，參觀民眾只要完成指定問卷，即可兌換每日限量、送完為止的花毯節限定三麗鷗折疊扇。