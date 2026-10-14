男攤商對女攤商灑菱角惹議 中市食安處稽查查獲部分缺失責令限期改善

台中市沙鹿區一名男攤商日前到台中市場對女攤商灑菱角，自拍影片上網惹議，許多網友要求他要女攤商道歉，也有多人向台中市府檢舉男攤商攤區食安等爭議；台中市府今天說明，食安處昨天稽查沙鹿市場攤商食安，查獲部分缺失，已責令限期改善。

台中市食安處表示，有關民眾陳情沙鹿菜市場某攤販疑有食安疑慮一案，台中市食品藥物安全處昨天派員前往現場稽查，現場並未發現逾期食品或腐敗蔬果，對於網傳消費爭議及相關人等有不理性行為，案情已由警方偵辦中。為維護民眾食安，衛生局於現場進一步依照「食品良好衛生規範準則」事項稽查，查有冷凍設備溫度不足、冷凍庫積塵，及食品未離地放置等常見缺失，食安處已要求業者限期改善。

台中市有市場攤位疑消費糾紛，民眾錄影上網畫面引起眾怒，網友說男子對女攤商辱罵，女攤商不斷求情沒用，男子還拿一袋菱角灑在攤位上，台中市大雅警分局表示，已受理被害人報案，朝妨害自由、恐嚇、妨害名譽、毀損等罪嫌偵辦中。

男攤商灑菱角行為引起許多網友和沙鹿在地居民不滿，最強菜農林佳新更具名向台中市府檢舉該男攤商的食安等問題；男攤商已在官網發表聲明指出，近日引發社會關注的市場爭執事件，公司及負責人發表以下聲明，公司創立以來，始終將產品品質與顧客權益視為經營的最高核心價值。為了確保每日提供給消費者的水產與蔬果皆能維持最新鮮、最優質的狀態，在供應鏈管理及市場運作的每一個環節，都投入了極高的專注度與嚴格要求。

​回顧當日事件，由於在溝通過程中，為堅持捍衛提供給客人的產品品質，並顧慮到相關作業細節可能影響商譽與消費者權益，一時心急導致情緒較為激動，在言語及表達方式上產生了不必要的誤會與衝突。對於未能以更理性的態度處理市場公務，進而引發外界關注與社會資源的浪費，深感遺憾。多數網友說該聲明沒道歉，會繼續聲援女攤商。