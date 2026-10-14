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何欣純喊辯論 江啟臣開直播

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中報導
民進黨台中市長參選人何欣純（左三）宣布，已經同意並簽署參加3場民間媒體舉辦的電視辯論會，喊話競爭對手江啟臣盡快跟上同意，場次愈多愈好、議題愈廣愈好。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（左三）宣布，已經同意並簽署參加3場民間媒體舉辦的電視辯論會，喊話競爭對手江啟臣盡快跟上同意，場次愈多愈好、議題愈廣愈好。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純宣布，已簽署同意參加三場、由五家媒體舉辦的電視辯論會，呼籲對手國民黨參選人江啟臣盡快跟進，讓市民檢視雙方政見；江啟臣辦公室表示，對電視辯論持正面、開放態度，樂於透過公開對話接受市民檢驗。雙方相關場次、時間及形式將與主辦單位協調。

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何欣純表示，這兩天陸續收到電視辯論邀請，共有三場、五家媒體參與，包括中視與鏡電視合辦、三立與ＴＶＢＳ合辦，以及民視獨立舉辦，她都已同意。不論辯論形式如何、是否安排交叉詰問，她都尊重並歡迎，對議題也沒有任何設限，希望江啟臣盡快同意。

何欣純強調，辯論不是為了分出輸贏，而是讓市民更了解候選人的願景，以及誰能提出有利市民、促進城市進步的政策。她認為，辯論場次愈多愈好、議題愈廣愈好，才能讓市民充分比較不同政見。

國民黨台中市長參選人江啟臣（中）參加北區問政說明會，昨起直播談市政理念，與民眾互動。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）參加北區問政說明會，昨起直播談市政理念，與民眾互動。圖／江啟臣競總提供

江啟臣辦公室表示，江啟臣對參與電視辯論持正面、開放態度，也樂於透過公開對話接受市民檢驗，至於各場辯論的時間、形式及相關安排，將與主辦單位協調，待確認後再對外說明。江辦強調，江啟臣更重視與市民直接對話，昨晚起將網路直播，與市民談政見、聊台中。

政壇人士指出，江任立法院副院長及曾任國民黨主席，具全國知名度、國政議題論述能力及跨區協調。不過，目前台中市由國民黨市長盧秀燕執政，難免有政治包袱，勢必代盧市長接受檢驗；何欣純率先向對手喊話「場次愈多愈好」，在媒體輿論與節奏掌握主動權，但中央由民進黨執政，面對非地方市政的辯論題時，也須承受來自中央執政表現的質疑。

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