國際五金博覽會10月20日登場 台中串聯39名店憑展證吃住買玩爽領折扣

「2026台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」10月20日至22日將在台中國際會展中心登場。台中市經發局今與39個餐飲、旅宿、糕餅伴手禮、購物休閒等品牌暖場，宣布展覽期間串連39個品牌推出專屬優惠，從「吃、住、買、玩」迎接展會人潮，把參展人流轉化為城市消費。

經發局長張峯源表示，這場展覽由台灣手工具工業同業公會及朗盛行銷共同主辦，預計集結450家參展商、逾1000個攤位，預計吸引逾萬名國內外買主到訪台中。台中國際會展中心截至今年底，預估辦58場展、吸引222萬人次、創造658億元商機，農曆春節前已接獲16場尾牙預約，明年更有高達60檔展覽，此次聯合在地業者迎賓。

台灣手工具工業同業公會理事長謝武志表示，台中除了有會展中心完善建設，更希望複製德國科隆展等會展經濟成功經驗，讓國內外商務客來台中不只看展、採購，更能創造龐大會展經濟商機。

經發局表示，推出的會展行銷活動在一個月內吸引39個品牌及糕餅、旅館、商圈等多個公協會熱烈響應，匯聚屋馬燒肉、十二月粥品、秀泰影城、逢甲夜市及各大旅宿與伴手禮名店。透過一張展證或電子門票，提供包含屋馬與十二月餐飲好康、秀泰電影優惠、薰衣草森林限定免費入園、質感旅宿專屬訂房折扣，以及太陽堂老店、陳允寶泉、久久津、先麥芋頭酥、如邑堂等伴手禮優惠。

經發局說明，五金展專屬優惠10月13日至10月31日，個別品牌優惠詳情依店家公告為準。更多活動詳情可至台中市政府經濟發展局官網「展動台中・百業共榮」專區查詢；索取免費參觀門票：https://accu.ps/bG9I2v；優惠詳情及店家地址：https://reurl.cc/k9geLb；店家地圖：https://reurl.cc/EYeLxK。