快訊

日本1地區彷彿另個國家？網讚人情味超濃：像台灣人加日本人

車頭嚴重變形！國1聯結車自撞「如折甘蔗」 後方一度回堵7公里嚴重紫爆

蔣萬安上「11點熱吵店」不藏了！私下真實面貌全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國際五金博覽會10月20日登場 台中串聯39名店憑展證吃住買玩爽領折扣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣國際五金工具博覽會10月20日登場，經發局今串連39個品牌為博覽會暖場。圖／台中市政府提供
台灣國際五金工具博覽會10月20日登場，經發局今串連39個品牌為博覽會暖場。圖／台中市政府提供

「2026台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」10月20日至22日將在台中國際會展中心登場。台中市經發局今與39個餐飲、旅宿、糕餅伴手禮購物休閒等品牌暖場，宣布展覽期間串連39個品牌推出專屬優惠，從「吃、住、買、玩」迎接展會人潮，把參展人流轉化為城市消費。

經發局長張峯源表示，這場展覽由台灣手工具工業同業公會及朗盛行銷共同主辦，預計集結450家參展商、逾1000個攤位，預計吸引逾萬名國內外買主到訪台中。台中國際會展中心截至今年底，預估辦58場展、吸引222萬人次、創造658億元商機，農曆春節前已接獲16場尾牙預約，明年更有高達60檔展覽，此次聯合在地業者迎賓。

台灣手工具工業同業公會理事長謝武志表示，台中除了有會展中心完善建設，更希望複製德國科隆展等會展經濟成功經驗，讓國內外商務客來台中不只看展、採購，更能創造龐大會展經濟商機。

經發局表示，推出的會展行銷活動在一個月內吸引39個品牌及糕餅、旅館、商圈等多個公協會熱烈響應，匯聚屋馬燒肉、十二月粥品、秀泰影城、逢甲夜市及各大旅宿與伴手禮名店。透過一張展證或電子門票，提供包含屋馬與十二月餐飲好康、秀泰電影優惠、薰衣草森林限定免費入園、質感旅宿專屬訂房折扣，以及太陽堂老店、陳允寶泉、久久津、先麥芋頭酥、如邑堂等伴手禮優惠。

經發局說明，五金展專屬優惠10月13日至10月31日，個別品牌優惠詳情依店家公告為準。更多活動詳情可至台中市政府經濟發展局官網「展動台中・百業共榮」專區查詢；索取免費參觀門票：https://accu.ps/bG9I2v；優惠詳情及店家地址：https://reurl.cc/k9geLb；店家地圖：https://reurl.cc/EYeLxK

台灣國際五金工具博覽會10月20日登場，經發局今串連39個品牌為博覽會暖場。圖／台中市政府提供
台灣國際五金工具博覽會10月20日登場，經發局今串連39個品牌為博覽會暖場。圖／台中市政府提供

台中 伴手禮 購物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

百業共榮！中市府經發局串聯39品牌迎五金展商機 打造會展經濟新引擎

台中購物節暖身10月14日開跑！雙「發」聯手推8,000份好禮天天抽

影／大陸工業博覽會開幕 首屆「國芯展」、工業機器人拼落地引關注

義享樂漾廣場攜手秀泰影城 打造北高雄娛樂生活新地標

相關新聞

籲卸任前給市民答案！台中市議員提臨時動議 喊話盧市府加碼「普發現金」

台中市議會今迎來本次會期最後一天議程，市議員陳俞融提臨時動議，要求市長盧秀燕應在卸任前加速研議年底「普發現金」的可行性，不要再「持續觀察」，務必在卸任前給全體台中市民一個明確答案。議長張清照宣布，此案日前已審議結束，送市政府研議辦理。

影／亞運銅牌助陣！「南投原住民在一起」24日登場 千人烤大豬連嗨3天

「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，結合原民文化、運動、音樂與美食，舉辦定向越野挑戰賽、射箭賽、聽夢藝術節、濁岸音樂節、烤大豬等，亞運銅牌國手田欣兒、洪芷暄今擔任活動代言人，邀請國人到南投體驗原鄉魅力。

96歲阿未奶奶再展大愛！任台中榮總志工逾22年 今再捐1輛中巴

96歲的「阿未桑」江林阿未曾任台中榮總志工逾22年，今再次展大愛，捐一輛全新21人座中型巴士給台中榮總，由院長傅雲慶代表受贈並致贈感謝狀。江林阿未早年風雨無阻騎單車、轉乘公車到中榮服務，如今再捐車支援醫療團隊，用行動陪伴更多有需要的病友與偏鄉民眾。

批斷章取義 綠營議員喊支持台中超巨蛋：反對水湳「創研一」倉促定案

民進黨台中市議員曾朝榮指出，有國民黨參選人指控他反對台中超巨蛋，曾今天在議會嚴正澄清，批斷章取義、扭曲發言帶風向。他強調，自己的立場自始至終相當明確，絕對支持台中興建超巨蛋，但堅決反對在缺乏完整評估下，倉促犧牲水湳「創研一」這塊珍貴產業土地。

打造海線全齡共融特色公園 伸港「什股探索之森」預定明年底完工

彰化縣伸港鄉公兒四公園遊戲場工程今天開工，縣長王惠美表示，將以「什股探索之森」為主題，打造結合遊戲、探索、休憩及運動的全齡共融特色公園，提供居民優質休閒空間，預定明年下半年完工，為海線再添親子遊憩新亮點。

周湯豪、玖壹壹領軍！潮派鹿港音樂祭連嗨3天 72組卡司、交通一次看

「2026潮派鹿港音樂祭」10月16日至18日在鹿港鎮立體育場及周邊場域登場，將邀請周湯豪、玖壹壹、麋先生及日本團體Nico Nico Tan Tan、韓國藝人Eldon兩組海外卡司等72組藝人表演，彰化縣政府公布交管措施及停車空間，並呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸前往現場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。